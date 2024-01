Dworzec kolejowy, dla wielu z nas, to zatłoczone, pełne spieszących się i obładowanych bagażami turystów miejsce, w którym nie sposób znaleźć nawet skrawka wolnej przestrzeni, o panującej tam czystości nie wspominając. Na świecie nie brakuje jednak dworcowych perełek, które, przypominając prawdziwe pałace, same w sobie stanowią niemałą atrakcję turystyczną.

Serwis headout.com postanowił przeanalizować wygląd dworcowych budynków na całym świecie, wybierając te najpiękniejsze. W ten sposób powstał ranking miejsc, w których oczekiwanie na pociąg łączy w sobie sporą dawkę historii, kultury i sztuki. Wśród dworcowych arcydzieł architektury nie zabrakło również europejskich akcentów.

15 najpiękniejszych dworców kolejowych na świecie. Oto dworcowe perełki

Opracowane przez headout.com zestawienie otwiera pierwszy europejski kierunek. Na ostatnim, 15 miejscu rankingu uplasował się dworzec we włoskim Mediolanie. Milano Centrale, jeden z największych dworców kolejowych w Europie, zachwyca majestatyczną, zdobioną rzeźbami i mozaikami fasadą oraz przypominającymi monumentalną rzymską architekturę wielkimi przestrzeniami publicznymi. Przy okazji podróży na północ Włoch warto dodać to miejsce do swojej listy "must see".

Zdjęcie Milano Centrale to jeden z największych dworców kolejowych w Europie / East News / East News

Miejsce czternaste przypadło stacji Flinders Street Station w Melbourne w Australii. Ta, otwarta w 1854 roku, zachwyca charakterystycznym wystrojem z epoki wiktoriańskiej, przyciągając wzrok żółtą fasadą, zieloną kopułą oraz słynnymi zegarami. Nieco piękniejszym twórcy rankingu okrzyknęli dworzec Union Station w Los Angeles. Dwunaste miejsce po raz kolejny przypadło europejskiemu kierunkowi. Amsterdam Centraal zachwycił fasadą z czerwonej cegły oraz ozdobnymi wieżami. Miejsce jedenaste przypadło dworcowi kolejowemu Maputo w Mozambiku, który uważa się za jeden z najpiękniejszych dworców w całej Afryce.

Na dziesiątej pozycji uplasował się madrycki Estación de Atocha. Wyjątkowe połączenie nowoczesności i wspomnienia dawnych lat, w tym oryginalna XIX-wieczna fasada i rozległa hala w stylu szklarni zachwyciła twórców rankingu. Madryt wyprzedziły Helsinki. Dworzec centralny w stolicy Finlandii, charakteryzujący się odwołaniem do secesji i narodowego romantyzmu, zajął miejsce dziewiąte. Nieco wyżej w rankingu uplasowały się kolejno dworzec Sirkeci w Istambule, Gare du Nord w Paryżu oraz Kanazawa w Japonii.

Zdjęcie W połowie rankingu znalazł się dworzec kolejowy Kanazawa w Japonii / Christian Kober/Robert Harding / East News

Oczekiwanie na pociąg w bajkowym klimacie? Tutaj to możliwe

Piątkę najpiękniejszych dworców na świecie otwiera Grand Central Terminal w Nowym Jorku. Tuż za podium uplasował się natomiast Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus w Bombaju w Indiach. Ten, będący miejscem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest "cudem architektury", łączącym w sobie wiktoriański neogotyk i tradycyjny styl indyjski. Dworzec kolejowy z Bombaju jest jedynym, pozaeuropejskim akcentem w pierwszej piątce rankingu.

Zdjęcie Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus w Bombaju w Indiach to miejsce wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO / MARK WILLIAMSON/Science Photo Library / East News

Zaszczytne trzecie miejsce przypadło bowiem londyńskiemu St. Pancras International. Kultowa stacja z epoki wiktoriańskiej, nieprzerwanie od 1868 roku jest symbolem historii kolei w Londynie. Drugie miejsce wywalczył São Bento z Porto w Portugalii, słynący z misternych, ręcznie malowanych niebiesko-białych płytek, przedstawiających historię kraju.

To najpiękniejszy dworzec kolejowy na świecie. Z Polski dolecisz w mniej niż 2 godziny

"Katedra kolejowa" - tak nazywa się często Dworzec Centralny w Antwerpii w Belgii, którego historia sięga aż 119 lat. Budowa architektonicznej perełki zakończyła się w 1905 roku, zaś za projektem najpiękniejszego dworca kolejowego na świecie stał słynny belgijski architekt Louis Delacenserie. W swojej pracy nad powstaniem budynku nawiązał do różnych stylów, inspirując się między innymi rzymskim Panteonem.

Sam dworzec w Antwerpii liczy aż 44 metry wysokości, 185 metrów długości oraz 66 metrów szerokości, przywodząc tym samym na myśl ogromny pałac. Niektórych może zdziwić, że tak okazała budowla jest jedynie kolejowym dworcem. Turystów zachwycić może spektakularna kopuła, liczne balkony, wieżyczki i marmurowe kolumny.

Zdjęcie Dworzec Centralny w Antwerpii w Belgii nazywa się "katedrą kolejową" / East News / East News

Dworzec w Antwerpii serwis headout.com określił mianem najpiękniejszego budynku kolejowego na świecie. To jednak niejedyne takie wyróżnienie. Belgijska budowla od wielu lat znajduje się na ustach turystów. W 2014 roku najpiękniejszym dworcem kolejowym okrzyknął ją również Dennis Green, redaktor serwisu Mashable. Budynku nie zabrakło także w zestawieniach magazynu podróżniczego "Conde Nast Traveller" czy rankingu przygotowanym przez Euronews.

Zdjęcie Turystów zachwycić może spektakularna kopuła, liczne balkony, wieżyczki i marmurowe kolumny. / Tom Paiva / Mood Board / Rex Features / East News

"To nie tylko dworzec kolejowy, to arcydzieło sztuki i historii", "Poczułem się, jakbym cofnął się w czasie do złotej ery podróży koleją" - piszą użytkownicy TripAdvisora, oceniając dworzec w Antwerpii jako czwartą najlepszą atrakcję turystyczną tego miasta.

