Wyspy Zielonego Przylądka. Kraina rajskich plaż, zielonych wzgórz i wulkanu

Wyspy Zielonego Przylądka to archipelag 10 wysp i 16 wysepek położonych na Oceanie Atlantyckim, ponad 600 km od zachodniego wybrzeża Afryki. To miejsce pełne nie tylko niebiańskich plaż i błękitnych wód, ale także bogatej kultury oraz fascynujących atrakcji.

Powierzchnia Wysp Zielonego Przylądka jest stosunkowo niewielka. Łącznie mają one 4033 km kwadratowych. Zamieszkuje je nieco ponad pół miliona osób. Językiem urzędowym jest tam portugalski.

Wyspy Zielonego Przylądka dzielimy na dwie grupy:

Wyspy Zawietrzne (Barlavento) - zlokalizowane na północy, są to m.in.: Sal, Boa Vista, São Vicente i Santo Antão.

(Barlavento) - zlokalizowane na północy, są to m.in.: Sal, Boa Vista, São Vicente i Santo Antão. Wyspy Podwietrzne (Sotavento) - położone na południu, to m.in.: Brava, Santiago, Fogo i Maio

Co warto zobaczyć na Wyspach Zielonego Przylądka?

1. Boa Vista — raj dla windsurferów i nie tylko

Boa Vista słynie z najpiękniejszych plaż, na których miłośnicy słońca mogą delektować się białym piaskiem i lazurowym morzem. Dodatkową atrakcją są żółwie morskie, które można spotkać na bardziej odludnych plażach. To także doskonałe miejsce dla miłośników sportów wodnych zwłaszcza windsurfingu.

Najpiękniejsze plaże, które warto tam odwiedzić to:

Praia de Chaves,

Santa Monica,

Praia do Estoril,

Praia de Cabral.

2. Mindelo i Praia — główne miasta archipelagu

Miasta Mindelo i Praia to miejsca, gdzie poczujesz unikalny postkolonialny klimat, zwłaszcza odwiedzając starówkę miasta. Stary port, małe kawiarenki oferujące doskonałą, lokalną kawę, kolorowe targi owoców, a także tętniące życiem targi rybne tworzą niepowtarzalną atmosferę, która zachwyci niejednego turystę.

Z kolei Mindelo znane jest z barwnego życia nocnego. Znajdziemy tam liczne kluby muzyczne i bary.

3. Brava — malownicza wyspa ze wspaniałymi szlakami pieszymi

Brava to jedna z najbardziej malowniczych wysp archipelagu. Na turystów czekają tam zachwycające góry oferujące niezwykłe szlaki piesze. To raj dla miłośników aktywnego wypoczynku, a także tych, którzy kochają spędzać czas na łonie natury. Możemy tam skorzystać z jednych z najlepszych tras trekkingowych w Republice Zielonego Przylądka.

4. Wulkan Fogo — majestatyczna potęga natury

Wulkan Fogo, który ukształtował wyspę o tej samej nazwie, to jedno z najbardziej imponujących miejsc na archipelagu. Szczyt wulkanu, osiągający niemal 2900 metrów nad poziomem morza, to najwyższy punkt na Wyspach Zielonego Przylądka. Ostatnia erupcja miała miejsce w 1995 roku.

Aby wspiąć się na wulkan, potrzebujemy około sześciu godzin. Wycieczkę warto rozpocząć w mieście Cha de Caldeiras.

Podróż na Wyspy Zielonego Przylądka. Kiedy warto tam jechać?

Mimo że na Wyspach Zielonego Przylądka pogoda dopisuje przez cały rok i nie ma tam typowej pory deszczowej, są miesiące, w których prawdopodobieństwo opadów deszczu jest wyższe niż zwykle. Jeśli więc nie chcemy ryzykować, że podczas naszego wyjazdu trafimy na deszcz, najlepiej zrezygnować z podróży w sierpniu i wrześniu. W tych miesiącach występuje średnio 8-9 dni deszczowych. Jest to również okres największych upałów. Trwają one od sierpnia do listopada, a średnia temperatura w dzień wynosi wówczas 30 st. C.

Jeśli jednak oprócz pogody, zależy nam na możliwie najniższej cenie podróży, na Wyspy Zielonego Przylądka warto wybrać się w marcu. W tym miesiącu loty są najtańsze.

Jak dolecieć na Wyspy Zielonego Przylądka i ile kosztują loty?

Na Wyspy Zielonego Przylądka nie dolecimy bezpośrednio z Polski, konieczna będzie przesiadka. Oczywiście mowa tutaj o samodzielnie zorganizowanej wycieczce. Jeśli na Wyspy Zielonego Przylądka udamy się z biurem podróży, możemy liczyć na bezpośredni lot do Sal lub Boa Vista.

Jeżeli jednak chcemy samodzielnie zorganizować nasz wyjazd, warto wiedzieć, że najprościej i najtaniej do Wysp Zielonego Przylądka dotrzemy, lądując w stolicy, czyli w mieście Praia.

Na ten moment najtańsze bilety lotnicze znajdziemy na marzec. Loty w dwie strony na trasie Gdańsk-Praia znajdziemy już za 1831 złotych. Jednakże taka podróż jest dość długa i wymaga więcej niż jednej przesiadki.

Koszt biletów z Warszawy, Krakowa i Katowic to około 1850-2500 złotych, w zależności od liczby przesiadek i ogólnego czasu podróży.