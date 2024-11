Ruszyła przedsprzedaż ofert wakacyjnych. Przeglądamy tanie propozycje na urlop 2025

Tydzień wakacji do 1300 zł. Piękne plaże i dużo słońca

Podróże na sezon urlopowy 2025 są już dostępne na stronach największych touroperatorów, takich jak Travelplanet.pl, eSky.pl czy Wakacje.pl. Polacy coraz częściej dostrzegają więcej zalet z przedsezonowej rezerwacji wycieczek, zamiast zostawiać tę czynność na ostatnią chwilę. Co ciekawe, niekiedy biura oferują lepsze ceny niż w przypadku podróży last minute. Podczas zakupu z wyprzedzeniem możemy zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt procent kosztów. Biura chcąc zachęcić klientów do wcześniejszej rezerwacji urlopu, proponują także niższe ceny zaliczek.

Wiele atrakcyjnych ofert to propozycje wyjazdu do Bułgarii, a konkretnie do najstarszego z tamtejszych uzdrowisk: Świętych Konstantyna i Heleny. Koszt wakacji w czterogwiazdkowym hotelu od 10 do 16 września 2025 roku może wynieść ok. 1250 zł za osobę z wylotem z Katowic do Warny. W cenę takiej wycieczki wliczone są także dwa posiłki - śniadanie i obiadokolacja.

Na stronach touroperatorów znajdziemy również oferty podróży do Słonecznego Brzegu na siedem nocy z przelotem z Lublina do Burgas. W terminie od 21 do 28 września w pakiecie all inclusive zapłacimy ok. 1260 zł za osobę z noclegiem w obiekcie trzygwiazdkowym. Za siedmiodniowy pobyt w czterogwiazdkowym hotelu w Słonecznym Brzegu zapłacimy od 1310 zł za osobę.

Dostępne są także wycieczki do Sveti Vlas na sześć nocy z Katowic w okresie od 8 do 14 września. Koszt podróży to ok. 1270 zł od osoby wraz z dwoma posiłkami.



Bułgaria słynie z piaszczystych plaż Getty Images

Budżet 1500 zł? Tam wypoczniesz za tę kwotę

Korzystając z przedsprzedaży ofert wakacyjnych, możemy udać się do Hiszpanii. Dla przykładu rozglądając się za podróżą do Malgrat de Mar na sześć nocy znajdziemy wycieczkę nawet za ok. 1350 zł od osoby. Taka oferta dotyczy terminu od 22 do 28 września z przelotem z Krakowa do Barcelony. W koszt wliczone są również dwa posiłki. Decydując się na wakacje w Salou, możemy wybrać obiekt trzygwiazdkowy z dwoma posiłkami za ok. 1400 zł od osoby. Natomiast urlop w Cambrils w hotelu czterogwiazdkowym od 23 do 29 września może nas kosztować ok. 1440 zł od osoby. Lloret de Mar oferuje wakacje w podobnej cenie i pakiecie za ok. 1465 zł.

Lloret de Mar Getty Images

Urlop do 1600 zł. Przybywa tam wielu polskich turystów

Touroperatorzy oferują także atrakcyjne wycieczki do Turcji, np. do Kusadasi. Przelot z Warszawy do Izmir wraz z noclegiem w hotelu pięciogwiazdkowym w pakiecie all inclusive może kosztować ok. 1250 zł za osobę. Taka cena obowiązuje na wyjazdy we wrześniu. Chcąc udać się do Alanyi, możemy liczyć na nocleg przez sześć nocy w obiekcie trzygwiazdkowym z dwoma posiłkami za ok. 1450 zł od osoby.

Decydując się na hotel o wyższej kategorii w pakiecie all-inclusive, należy przygotować się na koszt rzędu ok. 1500 zł za osobę. Natomiast za trzygwiazdkowy obiekt w Side z wylotem z Warszawy zapłacimy ok. 1530 zł od osoby - tym razem oferta dotyczy wcześniejszego terminu od 6 do 12 czerwca 2025 roku. W koszt wycieczki wliczone są dwa posiłki.



Bodrum pexels.com

Wakacje w 2025 do 1700 zł za osobę. Atrakcyjne oferty na wrzesień

Atrakcyjne oferty znajdziemy także do Zadaru - za sześć nocy w terminie od 14 do 20 września w pakiecie all inclusive, możemy zapłacić ok. 1470 zł za osobę. Natomiast udając się do Splitu, powinniśmy przygotować się na wydatek rzędu 1690 zł od osoby, a do Katoro ok. 1727 zł. W przypadku Chorwacji większość ofert w tej cenie dotyczy obiektów dwu lub trzygwiazdkowych.

Niskimi kosztami wycieczki może pochwalić się również Grecja, gdzie koszt wakacji w trzygwiazdkowych hotelu na Krecie może nas wynieść ok. 1480 zł od osoby. Taką ofertę znajdziemy z wylotem z Krakowa do Iraklionu w pakiecie z dwoma posiłkami. Jeśli jednak wolimy polecieć na Korfu, za wczasy w Kavos w terminie od 19 do 26 września z dwoma posiłkami zapłacimy ok. 1700 zł.

Co ciekawe, tańszy urlop możemy spędzić w Tunezji. Wybierając wylot do Kantaoui z noclegiem w czterogwiazdkowym hotelu zapłacimy 1570 zł od osoby. W tej cenie spokojnie możemy liczyć na pakiety all inclusive. Nieco więcej może jednak nas kosztować podróż do Djerby lub Monatsir - ok. 1670 zł od osoby.

To nie Malediwy, a Tunezja Getty Images

Podróże osobiste: Korfu Karolina Burda, Karolina Burda INTERIA.PL