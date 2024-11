Ulubiony kierunek Polaków. Nie ma tam tłumów i świeci słońce

Eksperci eSky.pl tłumaczą, że Malta jest numerem jeden rezerwacji tego miesiąca. Co ciekawe, stała się bardziej popularnym kierunkiem niż Włochy. Do najczęściej wybieranych lokalizacji podróży zaliczają się Bugibba, Mellieha, Qawra i Sliema. Choć podróż na Maltę może wydawać się dosyć kosztownym wydatkiem, to wcale nie musi takim być. Otóż polscy turyści za taką 3,4-dniową wycieczkę średnio płacą od 460 do 510 zł od osoby. W cenę wliczony jest nocleg i transport. Rodacy najchętniej wybierają obiekty 4-gwiazdkowe w pakiecie z jednym posiłkiem.

"Malta to nie tylko słoneczne plaże i wakacyjny relaks. To także bogata historia, unikalna kultura i malownicze miasteczka, które warto zobaczyć szczególnie poza sezonem, kiedy tłumy turystów się zmniejszają. Wtedy możemy w pełni cieszyć się wszystkimi walorami wyspy, do której dzieli nas zaledwie kilka godzin lotu. To czyni Maltę atrakcyjnym celem podróży przez cały rok” - podkreśla Deniz Rymkiewicz, ekspert internetowego biura podróży eSky.pl.

Widok na Qawra Getty Images

Gdzie na weekend w listopadzie? Propozycji jest kilka

Końcówka roku zawsze przyciąga turystów atrakcyjnymi cenami i obniżkami. Kuszący w tym roku bywa city break we Włoszech. Polacy najczęściej decydują się na wyprawę do Rzymu, Wenecji, Mediolanu, Neapolu lub Katanii. Najtańszą opcją ze wszystkich okazuje się podróż do Neapolu, gdyż za przelot i trzydniowy nocleg możemy średnio zapłacić 380 zł za osobę. Jest to stosunkowo niska cena, np. w porównaniu do dwukrotnie droższej Katanii, która w tych samych kryteriach wynosi ok. 610 zł od osoby.

Rzym - miasto doświadczeń historycznych i kulturowych Getty Images

Ciekawym wyborem w listopadzie jest także Hiszpania, gdzie turyści rezerwujący taką podróż za pośrednictwem internetowego biura eSky.pl wybierają najczęściej miasta i regiony takie jak:

Majorka - Llucmajor,

Costa Brava - Barcelona i Calella,

Costa Blanca - Alicante,

Costa del Sol - Torremolinos i Mijas.

Niektórzy wybierają również jesienny weekend w Madrycie. Deniz Rymkiewicz zaznacza, że turyści wydają na wyjazd do hiszpańskiej stolicy najwięcej - średni koszt pakietu obejmującego przelot i trzy noce w hotelu wynosi około 920 zł na osobę. Z kolei najkorzystniejsze oferty rezerwują w Calelli, gdzie dwie noce kosztują średnio 310 zł. Popularnym kierunkiem wśród Polaków jest też Kopenhaga, stolica Danii, gdzie pakiet z lotem i noclegiem to wydatek rzędu 320 zł na osobę. Podróżujący najczęściej wybierają noclegi w hotelach 2-gwiazdkowych ze śniadaniem w pakiecie.

Puerta de Alcalá w Madrycie Getty Images

Polacy pokochali city breaki w tych krajach

Eksperci eSky.pl wskazują także Węgry - turyści najczęściej decydują się na wakacje w Budapeszcie. Koszt takiej podróży wraz z rezerwacją hotelu na trzy noce to średnio 250 zł za osobę. Polacy w tym kraju ze względu na ceny preferują hotele 3-gwiazdkowe w pakiecie ze śniadaniem. Rodacy chętnie rezerwują również wycieczki na słoneczny Cypr. Warto wziąć pod uwagę miasta takie jak Pafos, Ayia Napa, Larnaca i Oroklini. Koszty będą jednak wyższe niż w przypadku Węgier. Za weekend w Pafos należy zapłacić ok. 450 zł za osobę, natomiast w Oroklini nawet 200 zł więcej. Wybór noclegu bywa zróżnicowany, jednak rzadko wybierane są obiekty poniżej 3 gwiazdek. Deniz Rymkiewicz wyjaśnia, że doceniona w tym roku została również Francja, a zwłaszcza Paryż i Nicea. Co ciekawe wizyta w stolicy może okazać się tańsza niż w przypadku Nicei. Koszt takiej podróży to ok. 690 zł za trzy noce od osoby.

Port w Larnace Getty Images

