Sułoszowa to polska wieś położona w województwie małopolskim. Liczy około 6 tysięcy mieszkańców. Choć z pozoru jest to zwykła miejscowość, już jakiś czas temu zdobyła popularność w internecie za sprawą jej niesamowitych zdjęć. We wsi znajdują się również dwie bardzo znane atrakcje.

Sułoszowa - niezwykła polska wieś

Fotografie wykonane z lotu ptaka przedstawiają przepiękny układ pól uprawnych w Sułoszowej. Przez środek przebiega droga, po obu jej stronach znajdują się domy, natomiast od każdego z nich po bokach rozchodzą się zielone i beżowe pola uprawne. Zdjęcia wsi zachwycają internautów z całej Polski.

Reklama

Zdjęcie Krajobrazy Sułoszowej z lotu ptaka wyglądają niesamowicie / Robert Neumann / Forum / Agencja FORUM

Sułoszowa jest jedną z najdłuższych w Polsce tzw. ulicówek, czyli wsi o jednodrożnej, zwartej zabudowie po obu stronach drogi. Tego typu miejscowości rozciągają się czasem wzdłuż nawet na kilka kilometrów - Sułoszowa ma długość około 9 kilometrów.

Sułoszowa - atrakcje i ciekawostki

Najbardziej znanym miejscem w Sułoszowej jest Pieskowa Skała, będąca częścią Ojcowskiego Parku Narodowego. Znajduje się tam Maczuga Herkulesa - maczuga skalna zbudowana z twardych wapieni skalistych oraz znany m.in. z kilku filmów Zamek Pieskowa Skała.

Zdjęcie Maczuga Herkulesa i Zamek Pieskowa Skała należą do Sułoszowej / 123RF/PICSEL

Przez wieś przebiega czerwony szlak turystyczny Orlich Gniazd, a także europejski szlak kulturowy Via Regia, który jest jedną z dróg prowadzących do Santiago de Compostela. W 1996 roku w Sułoszowej odnotowano najbardziej wydajne opady deszczu w Polsce - 180 mm w ciągu godziny.

***

Zobacz również:

Połączenie tych produktów, to piekło dla żołądka. Wzdęcia to nie wszystko

Maryja pokazała jej przyszłość świata. Co zobaczyła Mirjana Soldo?

Woda z ogórków kiszonych - eliksir składników aktywnych biologicznie