Dla wielu osób grudniowe podróże to idealna okazja do ucieczki od zimowej szarugi.

Okazuje się, że ceny biletów w takie miejsca są bardziej przystępne cenowo, niż w przypadku egzotycznych i ciepłych kierunków. Loty z Gdańska do Oslo możemy znaleźć już od 237 zł, natomiast z Krakowa do Lyon od 263 zł. Dużo więcej zapłacimy za podróże z Krakowa do Zurychu - średnio 730 zł lub z Warszawy do Kutaisi - 807 zł. Najdroższe w zestawieniu są bilety lotnicze z Warszawy do Rovaniemi i kosztują 1676 zł.