Jedni kochają ten klimat letniego, nadmorskiego kurortu, innych przerażają tłumy. To właśnie jesień jest idealną porą dla miłośników ciszy i spokoju. Każdy, kto kocha szerokie, puste piaszczyste plaże zanurzone w złotym słońcu września, czy października, znajdzie je właśnie w Ustce, Sopocie, czy na Helu.

Jeżeli marzyliśmy o odwiedzeniu Helu, ale właśnie to tłumy ludzi nas przerażały, jesienią możemy śmiało spróbować pojechać właśnie w to miejsce.

To wyjątkowe miejsce jesienią staje się oazą spokoju. Jesienne wiatry i chłodniejsza pogoda sprawiają, że jest to idealne miejsce do spacerów po pustych plażach i lasach.