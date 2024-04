Podróż samochodem to wciąż jeden z najczęściej wybieranych przez polskich turystów sposobów na dotarcie do Chorwacji. Stosunkowo niedaleka odległość kusi szczególnie rodziny z dziećmi, dając jednocześnie znacznie szersze pole manewru, jeśli chodzi o spakowanie potrzebnych w trakcie wypoczynku bagaży. Podróż z Krakowa do Zadaru trwa około 11 godzin. Oprócz kosztów benzyny kierowcy powinni jednak pamiętać o wszelkich dodatkowych opłatach, w tym na przykład tych za winiety autostradowe .

Znacznie szybszą opcją może okazać się podróż samolotem. Z Warszawy do Splitu, Zagrzebia i Dubrownika dolecimy w tym roku Polskimi Liniami Lotniczymi LOT. Do Chorwacji dotrzeć można również liniami Ryanair i WizzAir. Średnia cena biletu w obie strony w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia to obecnie od 550 do około 1000 złotych. Eksperci alarmują jednak, że najbliższe dni to niemal ostatni dzwonek, by zaplanować letni odpoczynek w Chorwacji w dobrej cenie.