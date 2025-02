Travelers' Choice Awards to nagrody przyznawane każdego roku na podstawie opinii milionów podróżników z całego świata. W kategorii "Best of the Best Beaches" znalazły się plaże, które w ostatnich 12 miesiącach otrzymały największą liczbę pozytywnych recenzji. Są to zarówno kąpieliska na odległych rajskich archipelagach, jak i europejskie perełki, które od Polski dzieli zaledwie kilka godzin lotu (choć przy odrobinie wytrwałości dotrzemy do nich także innymi środkami transportu). Jak przekonują autorzy zestawienia, te punkty na mapie po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy. Oto, jak prezentuje się pierwsza piątka.

Plaża Elafonisi, Grecja

Kto wybiera się na Kretę, ten nie powinien przegapić słynnej plaży Elafonisi. Kawałek nadbrzeża przy niezamieszkałej wysepce o tej samej nazwie od dawna gości w rankingach najbardziej malowniczych zakątków Grecji. Zaledwie 70 kilometrów od Chanii na miłośników kąpieli i wylegiwania się pod parasolem czekają turkusowa woda (idealna do nurkowania) i zjawiskowy różowy piasek. Niespotykany kolor bywa wiązany z tragiczną historią plaży, na której w XIX wieku z rąk Ottomanów zginęły setki Greków. W rzeczywistości jednak zawdzięcza on swą barwę rozdrobnionym przez fale muszelkom. Dziś jest to urzekająca okolica, w której odnajdą się zarówno wielbiciele wypoczywania "na dziko", jak i zwolennicy komfortu i wszelkich udogodnień.

Plaża Elafonisi uznawana jest za jednej z najbardziej malowniczych Grecji. Z pewnością przyczynia się do tego różowy piasek! EWA BELDOWSKA/East News East News

Banana Beach, Tajlandia

Jeśli poczujecie się zainspirowani "Białym Lotosem" i postanowicie udać się do Tajlandii, zahaczcie o Banana Beach na koralowej wyspie Koh Hey. Turyści zachwalają ją ze względu na możliwość snorkelingu wokół oszałamiających raf, wypożyczenia kajaków i surfowania. Po aktywnym dniu zalecają skorzystanie z relaksujących masaży i skosztowanie lokalnej kuchni. Plaża wciąż pozostaje "nieodkrytym skarbem" ze względu na swoją lokalizację. Dotrzeć można tam jedynie łodzią, dlatego nieliczni goście nadal mogą uniknąć tłumów i hałasu.

Dla fanów serialu "Biały Lotos" poleca się Banana Beach, przy której znajdują się oszałamiające rafy koralowe 123RF/PICSEL

Eagle Beach, Aruba

Położona na Morzu Karaibskim Aruba to wymarzony kierunek podróży dla zapalonych plażowiczów. Długi odcinek linii brzegowej usłany jest tu miękkim, białym piaskiem, zanurzającym się w ciepłej wodzie. Jedną z ulubionych plaż urlopowiczów jest szeroka i dobrze zorganizowana Eagle Beach. Znajdziecie tu wszystko, czego trzeba, aby spędzić miły dzień na plaży: toalety, parkingi, sportowe atrakcje i... spektakularne zachody słońca.

Położona przy Morzu Karabiskim plaża Eagle jest jednym z ulubionych miejsc osób, które podróżują do Aruby Leue, Holger/Travel Collection/East News East News

Siesta Beach, Stany Zjednoczone

Jak już sugeruje nam sama nazwa, jest to doskonały adres na leniwe popołudnie. Siesta Beach na zachodnim wybrzeżu Florydy słynie z wyjątkowo delikatnego piasku, czystej wody i relaksującej atmosfery. Odwiedzający zwracają uwagę na duży wybór miejsc noclegowych, wielu ratowników czuwających nad bezpieczeństwem oraz miłą obsługę w wypożyczalniach leżaków i plażowych barach.

Siesta Beach położona na Florydzie poleca się szczególnie tym, którzy pragną spokoju i chwili wytchnienia 123RF/PICSEL

Praia da Falésia, Portugalia

Stromo opadające do oceanu skały, złoty piasek i mieniąca się w słońcu woda, czyli wszystko to, co najlepsze w Algarve. Praia da Falésia to zdecydowanie obowiązkowy przystanek podczas zwiedzania południowego krańca Portugalii. Użytkownicy TripAdvisor sugerują, aby nie ograniczać się do leżenia na kocu, wsłuchując się w szum fal. Warto zabrać ze sobą wygodne obuwie i udać się na spacer wzdłuż klifów. Niezapomniane widoki macie jak w banku.

Podróżujący docenili także plaże Praia da Falésia w Portugalii, która nadaje się do odpoczynku, jak i aktywnych spacerów 123RF/PICSEL

