Wakacje w kwietniu 2024. Oto dlaczego warto wyjechać przed szczytem sezonu

W kwietniu przyroda budzi się do życia po zimie. Zieleniejące drzewa i kwitnące kwiaty tworzą wymarzoną aurę na podróże po Europie. Niezależnie od tego, czy planujemy spędzić wakacje na łonie natury, czy też wolimy zanurzyć się w historię miast i ich zabytków, miesiąc ten jest idealnym czasem na podróże.



W wielu miejscach w Europie sezon turystyczny rozpoczyna się już w kwietniu. Podróżując w tym miesiącu, możemy skorzystać z licznych atrakcji turystycznych, unikając jednocześnie tłumów i długich kolejek. W miesiącu tym możemy również liczyć na nieco niższe ceny noclegów, a także biletów lotniczych.



Wyjeżdżając na południe Europy, możemy też spodziewać się świetnej pogody, dzięki której nasze wakacje będą szczególnie udane. Gdzie warto wyjechać w kwietniu?

Wakacje na Cyprze w kwietniu. Idealny czas na wypoczynek na plaży i zwiedzanie

Jednym z najcieplejszych miejsc w kwietniu w Europie jest Cypr położony we wschodniej części Morza Śródziemnego. W tym miesiącu średnia temperatura powietrza wynosi tam około 20-23 st. C. Z kolei temperatura wody może osiągać nawet 17-19 st. C. Kwiecień to świetny czas zarówno na zwiedzanie zabytków, jak i wypoczynek na plaży.



Cypr oferuje piękne plaże i krystalicznie czyste wody Morza Śródziemnego, co sprawia, że jest to doskonałe miejsce dla miłośników plażowania i sportów wodnych. Na Cyprze znajdują się także imponujące góry Troodos, które oferują niesamowite widoki i piękne szlaki dla turystów. Ponadto wyspa ta przyciąga odwiedzających swoją bogatą historią i dziedzictwem kulturowym, które możemy odkryć, zwiedzając starożytne ruiny, zabytkowe kościoły i malownicze wioski.



Wyspa obfituje w miejsca o bogatej historii, takie jak Pafos, Salamina, Kourion czy Choirokoitia. Poza tym wielu turystów przyciągają malownicze kościoły i klasztory, takie jak Klasztor Świętej Katarzyny w górach Troodos czy Bazylika Świętego Łukasza w Larnace.



Cypr słynie również z gościnności mieszkańców oraz wyśmienitej kuchni, która obfituje w świeże i aromatyczne śródziemnomorskie dania. Odwiedzając to miejsce, musimy spróbować lokalnych przysmaków takich jak souvlaki, afella, ser halloumi czy też oliwki.



W kwietniu bilety lotnicze na Cypr będą kosztować nas jedyne 311 złotych. Taką cenę zapłacimy za przelot w dwie strony na trasie Katowice - Pafos. Za niewiele więcej, bo tylko 326 zł polecimy z Krakowa do Larnaki. Z kolei najtańszy nocleg dla 2 osób w Larnace będzie kosztować nas tylko 129 zł za noc.

Ciepły i słoneczny Cypr to idealny kierunek dla turystów podróżujących w kwietniu 123RF/PICSEL

Wiosenny wypoczynek na Malcie. Historyczne miasta i malownicze plaże

Innym pięknym i ciepłym krajem, który warto odwiedzić w kwietniu, jest Malta - wyspiarskie państwo-miasto położone w Europie Południowej, na Morzu Śródziemnym. W kwietniu średnie temperatury na Malcie oscylują między 18 a 20 st. C. Z kolei temperatura wody wynosi tam średnio 16 st. C.



Jedną z głównych atrakcji Malty jest stolica Valletta, która zachwyca swoją historią i oryginalną architekturą. Warto zobaczyć tam miejsca takie jak Katedra św. Jana, Pałac Wielkiego Mistrza i Dolne oraz Górne Ogrody Barrakka. Innym niezwykłym miejscem jest Mdina, dawna stolica Malty, znana jako "Miasto Ciszy". To położone na wzgórzu, średniowieczne miasto oferuje turystom niezwykłą podróż w czasie. Spacerując po jego wąskich uliczkach, możemy poczuć atmosferę minionych czasów.



Malta słynie także z pięknych plaż, takich jak Golden Bay, Mellieha Bay i Blue Lagoon. To idealne miejsca do wypoczynku i kąpieli w krystalicznie czystej wodzie Morza Śródziemnego.



W kwietniu na Maltę polecimy już za 278 zł w dwie strony! Tak tanie bilety lotnicze kupimy na trasie Poznań-Valetta. Nieco więcej zapłacimy za lot z Wrocławia lub Katowic. Z kolei za najtańszy pokój dla 2 osób w miejscowości Pembroke zapłacimy 170 zł za noc.

Valletta będąca stolicą Malty to jedna z największych atrakcji tej wyspy 123RF/PICSEL

Wyspy Kanaryjskie w kwietniu. Słoneczne wyspy idealne na wypoczynek przed szczytem sezonu

W kwietniu warto również odwiedzić Wyspy Kanaryjskie. To archipelag położony na Oceanie Atlantyckim, składający się z siedmiu głównych wysp: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera i El Hierro. Każda z tych wysp oferuje niezwykłe atrakcje dla turystów.



Pogoda na Wyspach Kanaryjskich dopisuje niemal przez cały rok, jednak kwiecień to szczególnie dobra pora na podróż z uwagi na brak upałów. Temperatura na Wyspach Kanaryjskich wynosi średnio 18-20 st. C., natomiast temperatura wody to ok. 17-18 st. C.



Gran Canaria słynie z pięknych plaż, takich jak Playa del Inglés i Maspalomas, gdzie odpoczniemy na złocistym piasku i możemy kąpać się w ciepłych wodach Atlantyku. Ponadto wyspa ta oferuje imponujące widoki górskie w Parku Narodowym Tamadaba oraz interesujące zabytki, takie jak stolica Las Palmas z katedrą i historycznymi dzielnicami.



Teneryfa, największa z Wysp Kanaryjskich, słynie z najwyższego szczytu Hiszpanii, Teide, który przyciąga turystów swoim spektakularnym krajobrazem. Na Teneryfie warto także odwiedzić Park Narodowy Las Cañadas del Teide oraz malownicze miasteczka, takie jak Puerto de la Cruz i Santa Cruz de Tenerife.



Z kolei Fuerteventura przyciąga turystów swoimi białymi plażami i błękitnymi wodami, a także wspaniałymi warunkami do windsurfingu i kitesurfingu. Wyspa ta oferuje także piękne pustynne krajobrazy w Parku Narodowym Corralejo oraz interesujące wioski rybackie, takie jak El Cotillo i Corralejo.



Z Polski na Wyspy Kanaryjskie najtaniej polecimy z przesiadką. Z Warszawy na Teneryfę dolecimy za minimum 630 zł. Z kolei na Gran Canarię polecimy za 600 zł w dwie strony z Gdańska i 650 zł z Warszawy. W podobnej cenie dostaniemy też loty z Katowic i Warszawy na Fuerteventurę.

Piękna przyroda to jeden z największych atutów Teneryfy. Jest czym nasycić oczy! 123RF/PICSEL