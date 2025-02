Wysranki w Dolinie Kościeliskiej - co to za miejsce?

Wysranki to nazwa zbocza i żlebu w Dolinie Kościeliskiej - jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w polskich Tatrach. Znajdują się przy popularnym szlaku prowadzącym z Kir do schroniska na Hali Ornak. Wędrując tą trasą, możemy dotrzeć do mostka nad Kościeliskim Potokiem i Lodowym Źródłem, a następnie skręcić na czarny szlak prowadzący do Jaskini Mroźnej. To właśnie na tym odcinku znajdują się Wysranki.