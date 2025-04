Unikat nad polskim morzem. Ta maleńka wioska to raj dla spragnionych ciszy

Kołobrzeg to jeden z najbardziej znanych kurortów nad Bałtykiem. Latem tętni życiem, przyciągając tysiące turystów. Ale wystarczy przejechać zaledwie 20 minut na zachód, by odkryć miejsce zupełnie inne – ciche, klimatyczne i pełne tajemnic. Rogowo, bo o nim mowa, to nadmorska wioska, która łączy w sobie historię, przyrodę i przestrzeń do wypoczynku.