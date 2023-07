Spis treści: 01 Roaming w krajach Unii Europejskiej

02 Zapłacisz horrendalny rachunek. W tych krajach uważaj na telefon

03 Roaming w Szwajcarii. Horrendalny rachunek

04 Jak nie wydać fortuny na roaming poza UE?

05 Korzystasz z internetu poza UE? Tak zminimalizujesz koszty

Jeśli podróżujesz z Polski do innego kraju Unii Europejskiej, nie ponosisz dodatkowych kosztów za korzystanie z telefonu. W takich przypadkach działa roaming w cenach krajowych. To efekt rozporządzenia, które weszło w życie 1 lipca 2022 roku. Zgodnie z nim, korzystamy z telefonu komórkowego za granicą na zasadzie roam like at home (RLAH).

Roaming w krajach Unii Europejskiej

Zdjęcie Szybki telefon do domu? To może być droga rozmowa / 123RF/PICSEL

Dzięki temu podróżując do państw członkowskich takich jak np. Włochy, Portugalia, Hiszpania, Francja czy Grecja możemy dzwonić, wysyłać wiadomości i korzystać z internetu mobilnego bez dodatkowych opłat. Tutaj drobna uwaga: warto mieć na uwadze ograniczenia, jakie mają polskie karty SIM w roamingu. Bezpłatnie można korzystać z krajowego transferu - jeśli przekroczymy limit miesięczny, operator - zgodnie z cennikiem - doliczy do rachunku dodatkową opłatę.

Co w przypadku, gdy planujemy wakacje w kraju spoza Unii Europejskiej, np. w Szwajcarii, Albanii czy Czarnogórze? Musimy liczyć się z tym, że za korzystanie z internetu mobilnego możemy zapłacić o wiele więcej. To, w jakiej strefie opłat roamingowych znajduje się kraj, w którym planujemy urlop, możemy sprawdzić na stronie swojego operatora.

Zapłacisz horrendalny rachunek. W tych krajach uważaj na telefon

Zdjęcie Korzystasz z internetu mobilnego w krajach, które nie należą do UE? Uważaj: możesz zapłacić krocie / 123RF/PICSEL

Czarnogóra nie należy do UE, dlatego korzystanie z roamingu może nas kosztować krocie. W zależności od operatora, połączenia z pewnością do najtańszych nie należą. Koszt? Nawet kilka złotych za minutę połączenia. Jeśli chodzi o Albanię, to za minutę rozmowy również zapłacimy ok. 5 zł, a jeśli chodzi o transfer danych - 1 MB to koszt ponad 30 zł.

Jak zatem nie wydać fortuny, korzystając z internetu poza krajami UE? Można już na miejscu kupić lokalną kartę z internetem mobilnym. W Czarnogórze wyniesie nas to ok. 10 euro za 500 GB i jest ważna przez 15 dni. Oczywiście z darmowego WiFi możemy korzystać w hotelu czy lokalnych knajpach i restauracjach. W Albanii również można zakupić kartę SIM w lokalnej sieci - Vodeafone, ALBtelecom czy One.

Roaming w Szwajcarii. Horrendalny rachunek

Zdjęcie Przesyłanie zdjęć i dodawanie zdjęć na Instagram? W niektórych krajach to droga zabawa / 123RF/PICSEL

Bezpłatny roaming nie obejmuje też Szwajcarii. Rachunek, który otrzymamy po pobycie, może czasami przyprawić o palpitacje serca. W 2018 roku przekonał się o tym europoseł Radosław Sikorski, który "pochwalił się" rachunkiem opiewającym na kwotę ponad 4 tys. zł.

- Nie ma to jak dostać rachunek za roaming, aby docenić Unię Europejską - napisał wówczas na Twitterze.