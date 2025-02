"Biały Lotos" to serialowy fenomen, który zachwycił widzów na całym świecie. Wyróżnia go intrygująca fabuła, barwne postacie, a także niepowtarzalny klimat, budowany pieczołowicie m.in. przez ścieżkę dźwiękową oraz wyjątkowe lokalizacje.

Nie inaczej będzie w trzecim sezonie, którego premiera odbędzie się 17 lutego na platformie Max (dawniej HBO Max). Tym razem akcja serialu przeniesie widzów na malowniczą tajską wyspę , która już teraz budzi ogromne zainteresowanie fanów, i to nie bez powodu. Krystalicznie czysta woda, rajskie plaże, tropikalne krajobrazy — trudno o lepsze miejsce na niezapomniane wakacje. Jednak gdzie właściwie znajduje się ten bajkowy zakątek?

Ko Samui, położona w Zatoce Tajlandzkiej, to druga co do wielkości wyspa Tajlandii (zaraz po Phuket), o powierzchni 280 km kwadratowych. Słynie z malowniczych krajobrazów — wnętrze wyspy charakteryzuje się wyżynno-górzystymi terenami, natomiast wybrzeże oferuje rajskie plaże niczym z broszur biur podróży.