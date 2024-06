Zakaz kąpieli w kilku turystycznych miejscach w Polsce. Wydano komunikaty

Sinice to problem, który powraca latem każdego roku. Okazuje się, że teraz bakteria pojawiła się wyjątkowo wcześnie w kilku miejscach w Polsce, a władze alarmują, by unikać tych kąpielisk. Ważne także, by na bieżąco kontrolować zdatność wody do kąpieli w jeziorach, czy w danych nadmorskich miejscowościach, bo kontakt z tą bakterią może zakończyć się dla nas tragicznie.