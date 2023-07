Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim

Zamek Grodno wzniesiony na szczycie góry Choina, jest klejnotem średniowiecznej architektury i jednym z kluczy do zrozumienia piastowskiej historii Dolnego Śląska. W siedmiu wiekach historii fortecy brzmią echa wielu epok, od czasów Piastów Śląskich, poprzez okresy pod panowaniem Korony Czeskiej, Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Królestwa Prus, aż do drugiej wojny światowej i lat powojennych. Usytuowany na na granicy Gór Wałbrzyskich i Sowich, zamek Grodno rzuca swoje tajemnicze cienie na dolinę rzeki Bystrzycy Świdnickiej, niegdyś zwanej Śląską Doliną.



Jaka jest jego historia?

Warownia na szczycie góry owiana jest aurą tajemniczości, a jej historia miesza się często z legendą. Fundatorem zamku był najprawdopodobniej książę świdnicko-jaworski, Bolko I, jednak zachowane mury gotyckie powstały już za czasów księcia Bernarda i jego następcy — Bolka II. Po śmierci jego żony w roku 1392 zamek wraz z całym księstwem przeszedł pod panowanie Korony Czeskiej.



Od XV wieku zamek stał się siedzibą wielu różnych rodów rycerskich. Pod koniec XVI wieku, będąc w posiadaniu rodziny von Logau, został przebudowany w stylu renesansowym, a jego architektura wzbogaciła się o wiele detali rzeźbiarskich i architektonicznych. W wyniku kłopotów finansowych, rodzina von Logau musiała jednak opuścić zamek, a następne stulecia były dla warowni okresem upadku i ruin.



W czasie wojny trzydziestoletniej zamek został zdobyty i częściowo zdewastowany przez Szwedów, a dzieła zniszczenia dokończyły bunty chłopskie, pożar i uderzenie pioruna.

Od połowy XVIII wieku, zamek nie był już rezydencją magnacką, a popadał w ruinę, z której uratował go dopiero Johann Gustav Büsching, przekształcając go w obiekt turystyczny. Prace renowacyjne przeprowadzono później jeszcze kilka razy, a w 1904 roku w zamku otwarto schronisko z restauracją. Po zakończeniu II wojny światowej przeprowadzono kolejne działania konserwatorskie. W latach 90 tajemniczy niemiecki saper ogłosił, że na terenie zamku ukryte są hilterowskie skarby. W 2008 roku zamek przeszedł na własność gminy Walim, która doprowadziła do niego wodociąg. W 2018 roku uruchomiono na terenie zamku hotel i restaurację.

Zamek Grodno dziś

Odwiedzając zamek Grodno mamy nie tylko szansę na zwiedzenie średniowiecznych murów i podziwianie widoku na Góry Sowie, Wałbrzyskie i Jezioro Bystrzyckie, ale i odpoczynek w rezerwacie florystyczno-krajobrazowym "Góra Choina", który utworzono w 1957 roku. Można tu podziwiać kilkusetletnie drzewa i bardzo rzadkie okazy roślin. W cenie biletu wstępu na zamek wliczona jest również wizyta w Centrum Bioedukacji Multimedialnej, gdzie świat przyrody Gminy Walim odkrywa miłośnikom natury swoje tajemnice.

Po trudach zwiedzania posilimy się w Karczmie Rycerskiej, która znajduje się na zamkowym dziedzińcu — można również wykupić nocleg i skorzystać z możliwości zwiedzania zamczyska nocą, którą oferują wszystkim chętnym kustosze Grodna.



