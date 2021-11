Znalazła go znana podróżniczka i tiktokerka Kimmie Conner. Jej zdaniem słynne piramidy najlepiej podziwiać z dachów znajdujących się nieopodal restauracji szybkiej Pizza Hut i KFC.

Kimmie Conner wie, co mówi, bo sama niedawno odwiedziła Egipt. Dzieląc się na TikToku swoim pomysłem zaznaczyła, że to najbardziej absurdalna podróżnicza porada, jakiej kiedykolwiek udzieliła. Po czym stwierdziła, że jeśli ktoś chce w spokoju podziwiać Piramidy w Gizie, zrobić dobre zdjęcia z tymi starożytnymi budowlami w tle, to idealnie nadaje się do tego taras znajdujący się na dachu pobliskich restauracji Pizza Hut i KFC. Nie tylko dlatego, że wszystko stamtąd dobrze widać, ale także dlatego, że można tam zjeść tani posiłek.

Na poparcie swoich słów Conner umieściła filmik nakręcony na tym tarasie. Widok rzeczywiście jest wspaniały, a sam taras pusty. Powód jest prosty - wszyscy goście wspomnianych barów szybkiej obsługi siedzą w klimatyzowanym wnętrzu, by choć przez chwile uciec przed upałem. Takich, którzy decydują się zjeść posiłek na tarasie, jest garstka, dlatego przez większość dnia nie ma tam żywej duszy. Przez cały dzień jest za to fenomenalny, niezmącony niczyją obecnością widok Piramid i Sfinksa.

Podróżniczka przyznała, że tuż obok Piramid znajduje się wiele innych restauracji, ale one, po pierwsze, nie oferują tak dobrego widoku, a po drugie są zdecydowanie droższe. Rada Conner może więc być szczególnie przydatna dla tych, którzy nie lubią szastać pieniędzmi lub mają ograniczone środki na podróże.

