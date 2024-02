Czy studia wliczają się do emerytury?

Czy szkoła średnia i studia wliczają się do emerytury? ZUS mówi jasno

Staż pracy jest jednym z warunków, które należy spełnić, by otrzymać emeryturę. Nie wszyscy wiedzą, że do stażu zalicza się nie tylko okres posiadania umowy o pracę, ale również czas przeznaczony na naukę. Jak jest on liczony?

Zdjęcie Lata przeznaczone na naukę doliczane są do stażu pracy / 123RF/PICSEL