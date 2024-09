Wrzos czy wrzosiec? Oto jest pytanie. Przy wyborze należy kierować się nie wyglądem, ale inną kluczową kwestią

Wrzosiec delikatny jest dość wymagającą rośliną. Należy zapewnić mu odpowiednie stanowisko i regularnie podlewać

Dzięki odpowiedniej pielęgnacji może być piękną ozdobą aż do późnej jesieni

W gąszczu wrzosów na ladzie w kwiaciarni rzuca się w oczy od razu. Jest wyższy, okazalszy i ma charakterystyczne kwiaty w kształcie dzwonków. Wrzosiec delikatny - roślina, która jest równie piękną ozdobą parapetu, balkonu czy tarasu jesienną porą.



Wrzosiec: niski krzew, okazała ozdoba

Wrzośce są niewielkimi, zimozielonymi krzewinkami - łącznie to niemal 700 gatunków. W Polsce naturalnie występuje jedynie wrzosiec bagienny. Wrzośce mają drobne, iglaste liście, które gęsto porastają łodygi. Drobne kwiaty przypominające kształtem dzwonki tworzą grona o głębokich barwach - białej, różowej czy fioletowej. Wrzośce - w zależności od gatunku i odmiany, mogą kwitnąć w grudniu, październiku czy listopadzie. Najwcześniej kwitnie wrzosiec darlejski, a po nim czerwony. Z kolei np. wrzosiec szary czy bagienny zaczynają kwitnąc latem.

Jesienią dużą popularnością cieszy się z kolei wrzosiec delikatny. Niski krzew świetnie sprawdzi się zarówno w przydomowym ogrodzie, jak i kompozycjach roślinnych na rabatach, w pojemnikach czy jako roślina balkonowa. Chociaż czasami jest mylony z wrzosem, to wymagania ma zupełnie inne. I nie chodzi tu wcale o wygląd, bo zarówno wrzosiec delikatny, jak i wrzos to zimozielone krzewy z drobnymi kwiatami.

Wrzos czy wrzosiec? Oto kluczowa różnica

Wrzos ma liście w kształcie łusek i kwiaty w kształcie kielicha, natomiast liście wrzośca przypominają igiełki, a kwiaty mają kształt dzwonka. Wrzosy najczęściej występują w kolorach białym, fioletowym czy różowym, z kolei ich kuzyn przybiera nieco ciemniejsze barwy. Podstawową różnicą jest wytrzymałość na niską temperaturę. I tutaj pojawia się kluczowa różnica.

Wrzosy są mrozoodporne, dzięki czemu mogą rosnąć w ogrodzie czy donicy przez długi czas. Oczywiście w trakcie nieco mroźniejszej i ostrzejszej zimy należy je jeszcze dodatkowo osłonić, ale przy mniejszym mrozie poradzą sobie doskonale. Z kolei wrzosiec delikatny jest rośliną ciepłolubną i sezonową, dlatego nasz balkon będzie zdobić jedynie do zimy. Trudno się dziwić - w końcu ojczyzną wrzośca jest upalna, południowa Afryka. Dlatego też w naszym, chłodniejszym klimacie rośnie nieco wolniej i dorasta do 35 cm wysokości.

Wrzosiec delikatny: wymagania. Posadź w tym miejscu, będzie piękną ozdobą

Idealna gleba dla wrzośca delikatnego powinna być lekka, próchniczna i przepuszczalna o kwaśnym odczynie wynoszącym 4,0-5,5 pH. Po zakupie wrzośca, najlepiej przesadzić go do większej doniczki lub wsadzić bezpośrednio do gruntu. Jeżeli podłoże w ogrodzie ma odczyn zasadowy lub obojętny, możemy dodać do niej torf kwaśny i przekompostowaną sosnową korę. Możemy też ochronić dość płytko osadzone korzenie wrzośców przed przesuszaniem i przemarzaniem poprzez ściółkowanie, np. korą. Należy pamiętać o regularnym i umiarkowanym podlewaniu wrzośca. Jeżeli jednak panuje susza, należy je podlewać obficie - najlepiej sprawdzi się deszczówka czy odstała woda.

Wrzosiec najpiękniej prezentuje się w grupie. Dlatego też, jeśli planujemy zasadzić je w ogrodzie, najlepiej znaleźć odpowiednie miejsce i posadzić w nim całą "drużynę wrzośców", czyli po kilka, a nawet kilkanaście sztuk. Najlepiej sadzić obok siebie po 3-5 roślin z jednej odmiany.

Gdy nadchodzi zima...

Wrzosiec delikatny nie przetrwa zimy na zewnątrz - to odróżnia go od wrzosów czy wrzośców krwistych. Gdy jesień będzie dobiegała końca i coraz częściej zaczną pojawiać się przymrozki, możemy przenieść roślinę do chłodnego pomieszczenia, w którym zimą temperatura wynosi 10-15 st. C. Świetnie sprawdzi się np. weranda. W ten sposób możemy spróbować przechować wrzosiec przez zimę.

To jednak nie lada wyzwanie - bo chociaż w pomieszczeniu roślinie mróz nie będzie dawał się we znaki, to brak słońca i suche powietrze już tak. Trzeba też wspomnieć o podlewaniu - zbyt częsty zabieg sprawi, że korzenie rośliny dość szybko zgniją. Z kolei nadmierne przesuszenie doprowadzi do obumarcia rośliny.

Późna jesień nie oznacza, że musimy się pozbyć wrzośca. Nawet w trakcie trwających przymrozków może być ozdobą balkonu czy parapetu - zasuszone już kwiaty nadal będą utrzymywały intensywny kolor.

