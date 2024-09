Hortensja to jedna z najpiękniejszych ozdób w ogrodzie. Obok tej rośliny zdecydowanie trudno przejść obojętnie - zachwyca sporych rozmiarów kwiatostanami w rozmaitych kolorach, od białego, przez niebieski i różowy, aż po fioletowy. Krzew kwitnie od czerwca aż do jesieni. Na liście najbardziej znanych gatunków znajdują się:

Każda z odmian różni się czasem kwitnienia, kolorem kwiatów i wielkością. Przykładowo, hortensja ogrodowa osiąga niemal do 1,5 m wysokości. Krzew preferuje glebę próchniczną i wilgotną o odczynie kwaśnym lub lekko kwaśnym. Lubi też miejsca zacienione lub pół zacienione - jeżeli będzie rosła w bardzo nasłonecznionym miejscu, może ulec poparzeniu. Hortensje należy podlewać każdego dnia, najlepiej wcześnie rano lub po zachodzie słońca. Zbyt mała ilość wody sprawi, że roślina zacznie dość szybko usychać. "Królowa polskich ogrodów" nie sprawia też większych problemów, jeśli chodzi o dobór sąsiadujących z nią roślin. W duecie z krzewami, kwiatami czy trawami lubiącymi osłonięte przed słońcem miejsca potrafi stworzyć piękną kompozycję. Chociaż niektórych roślin należy bezwzględnie unikać, to z większością stworzy bezproblemowe sąsiedztwo.

Co sadzić obok hortensji?

W miejscach bardziej zacienionych warto posadzić krzewy, które preferują takie właśnie stanowiska. To np. bukszpan, czarny bez, dereń biały, ostrokrzew . Okazała hortensja będzie też dobrze wyglądać wśród krzewów takich jak różaneczniki i azalie ogrodowe.

Chociaż hortensja jest dość dobrą sąsiadką dla wielu roślin, warto pamiętać o tym, by nie sadzić jej w pobliżu tych, z którymi będzie zmuszona konkurować o składniki odżywcze lub z takimi, które mają zupełnie inne preferencje co do podłoża. Tutaj nie sprawdzi się sąsiedztwo drzew, które wygrają wyścig w pobieraniu wody i potrzebnych składników z gleby.