Wrzosy powoli opanowują ogródki i balkony. W końcu to jeden z najbardziej charakterystycznych symboli nadciągającej jesieni. Kwitnie obficie, długo i ma różne barwy, co sprawia, że często w hurtowych ilościach zdobi nasze parapety i ogrody.

Wrzosy zazwyczaj sadzi się po kilkanaście lub więcej sztuk. Wiele zależy od przestrzeni, jaką możemy przeznaczyć na wrzosy. Jeśli wybierzemy te o różnych kolorach, zyskamy piękny, wielobarwny wystrój ogrodu. W sąsiedztwie wrzosów warto sadzić różaneczniki i azalie. Możemy również sięgnąć po niskie trawy ozdobne czy iglaki takie jak kosodrzewina czy niskie gatunki świerka.

Wrzosy i ich uprawa. Wskazówki, które warto znać

Zdjęcie Jeśli masz wrzosy w doniczkach podlewaj je tylko wtedy, gdy ziemia jest całkiem sucha / 123RF/PICSEL

Jeśli odpowiednio zadbamy o wrzosy, odwdzięczą się nam pięknym wyglądem. Po przyniesieniu do domu należy je przesadzić do innej doniczki lub od razu wsadzić do gruntu. Optymalne będzie dla nich podłoże kwaśne, próchnicze i torfowe.

Jak podlewać wrzosy? Roślina nie przepada za nadmiarem wody. Przelanie wrzosów może oznaczać tylko jedno: gnicie korzeni i choroby grzybicze. Trzeba jednak pamiętać, że ziemia, na której znajdują się wrzosy, powinna być wilgotna. Zwracajmy na to uwagę zwłaszcza wtedy, gdy panują wysokie temperatury.

Wrzosy uwielbiają słoneczne stanowisko. Jednak i tutaj jest pewien haczyk: nie dla nich zbytnia ekspozycja na promienie słoneczne. Najlepiej posadzić je lub postawić doniczkę w miejscu osłoniętym przed pełnym słońcem i wiatrem.

Wrzos oszaleje z radości. Połóż składniki wokół, a będzie bujny jak nigdy przedtem

Zdjęcie Najlepsza dla wrzosów jest ściółka z kory / 123RF/PICSEL

W pielęgnacji wrzosów ważna jest też ściółka. Jaka ściółka sprawdzi się przy wrzosach? Najlepsza będzie ściółka z igliwia, trocin i przekompostowanej kory. Ochroni roślinę przed chwastami i wysuszeniem otaczającej jej gleby. Dodatkowo, gruba jej warstwa sprawi, że zadziała niczym nawóz i pozwoli na utrzymanie odpowiedniego odczynu gleby.

Dlaczego jeszcze warto ściółkować wrzosy? Działanie zapobiegnie rozprzestrzenianiu się chorób grzybowych i zapewni dobrą wentylację.

