23 ha cennej przyrody. Rezerwat przyrody Grapa w Żywcu został oficjalnie otwarty dla ruchu pieszych. Od teraz mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać ze ścieżki dydaktycznej, zielonego szlaku turystycznego i ścieżki łączącej ul. Folwark z ul. Cichą. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach ma uporządkować dotychczasowe, zwyczajowe korzystanie z tego terenu i zapewnić ochronę cennej przyrody na terenie rezerwatu.

Rezerwat przyrody otwarty dla turystów po 29 latach

Jak czytamy w komunikacie, od utworzenia w 1996 roku, ruch pieszy był tu niedozwolony. Powodem były liczne zawiłości własnościowe, które utrudniały zarządzanie obszarem. 24 lipca 2025 roku katowicka RDOŚ, Nadleśnictwo Jeleśnia i Gimna Żywiec podpisały porozumienie dotyczące udostępnienia rezerwatu mieszkańcom i turystom. Wszystkie strony zobowiązały się do stałej konserwacji tras, bezpieczeństwa odwiedzających i prowadzenia akcji edukacyjnych związanych z ochroną przyrody.

"To wielki i znaczący dzień w historii tego rezerwatu, bo dzięki porozumieniu i wspólnym działaniom samorządu, Lasów Państwowych i służbom ochrony środowiska, rezerwat zyska bezpieczną i uporządkowaną infrastrukturę turystyczną, a tym samym odwiedzający - dostęp do unikalnych wartości przyrodniczych" - podkreśla w opublikowanym komunikacie Przemysław Skrzypiec, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalny Konserwator Przyrody.

Przyrodnicza perełka na południu Polski

Rezerwat przyrody Grapa swoim zasięgiem obejmuje 23 ha cennych obszarów przyrodniczych. Chroni łęgi jesionowe i lasy grądowe, a w nich m.in. parzydło leśne, wawrzynek wilczełyko, skrzyp olbrzymi i wiele innych chronionych gatunków.

Rezerwat obejmuje izolowany kompleks leśny (23,23 ha) na stromym zboczu nad potokami Młynówka i Okiel na północ od stacji kolejowej Żywiec Sporysz. Pod względem geograficznym znajduje się w Kotlinie Żywieckiej.

Żywiec, czyli "Perła Beskidów". Co zwiedzić?

Szukasz pomysłu na weekendową wycieczkę? Dobrze trafiłeś. W końcu rezerwat leży na terenie miasta określanego mianem "Perły Beskidów". Po wypoczynku na łonie natury warto zarezerwować czas na zwiedzanie Żywca.

Rynek w Żywcu jest sercem miasta 123RF/PICSEL

Żywiec otaczają szczyty gór Beskidu Żywieckiego, Małego i Śląskiego, co tworzy urokliwy pejzaż. Turyści coraz chętniej tu zaglądają, bo miasto stanowi świetną bazę wypadową w inne miejsca regionu. Dodatkowym atutem jest to, nie ma tu takich tłumów jak w innych popularnych górskich miejscowościach, np. Zakopanem. Na liście miejsc, które warto zobaczyć znajdują się m.in. Stary Zamek, w którym działa Muzeum Miejskie, Park Zamkowy, rynek czy Muzeum Browaru Żywiec. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:

***

Źródło: Interia/ komunikat Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

