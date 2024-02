Spis treści: 01 Kiszone vs. korniszony. W czym tkwi różnica?

02 Woda po ogórkach. Czy jest zdrowa?

03 Na to trzeba uważać

04 Jak jeszcze wykorzystać wodę z ogórków?

Kiszone vs. korniszony. W czym tkwi różnica?

Najpierw warto przyjrzeć się ogórkom kiszonym. Aby powstały, zalewa się je wodą z solą oraz innymi dodatkami, i odstawia, by nastąpił naturalny proces fermentacji. Wtedy też cukry zawarte w warzywach zamieniają się w kwas mlekowy, który zaliczany jest do naturalnych probiotyków. Oczywiście, różnią się one smakiem i właściwościami, jeśli dodamy do zalewy różne komponenty. Najczęściej to ząbki czosnku, gorczyca, koper, a nawet liście winogron czy porzeczki.

Ogórki konserwowe, znane jako korniszony, mają zupełnie inną zalewę. Tutaj główną rolę odgrywa woda z dodatkiem octu, która sprawia, że warzywa są marynowane. Korniszony po wyciągnięciu z zalewy powinny być twarde i chrupiące. Co ciekawe, zarówno kiszenie, jak i marynowanie nie sprawia, że zmienia się skład samych warzyw.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Na zdrowie": Ogórek na swoją popularność zapracował sam Interia.tv

Polecamy: Ulubiony napój zamieni się w spalacz tłuszczu. Dodaj jedną szczyptę

Woda po ogórkach. Czy jest zdrowa?

Oba rodzaje ogórków są zdrowe, więc warto włączyć je do diety, jednak kiszenie sprawia, że są one zdrowsze. Dlaczego? Wszystkiemu winien jest proces fermentacji. To dzięki niemu zwykła woda ma wiele prozdrowotnych właściwości i można ją pić. Co w sobie zawiera? Przede wszystkim probiotyki, które najlepiej oddziałują na jelita i dbają o obecną w nich mikroflorę. To właśnie ona odpowiedzialna jest za prawidłowe procesy trawienia. Probiotyki także oddziałują na odporność organizmu, co jest szczególnie przydatne w sezonie infekcyjnym. Ponadto woda po kiszonych ogórkach ma właściwości antybakteryjne oraz przeciwgrzybicze, co może być przydatne w czasie kuracji np. kandydozy.

Woda z ogórków kiszonych zawiera potas i sód, które doskonale oddziałują na układ nerwowy. Nie bez przyczyny nazywana jest także naturalnym elektrolitem, więc mogą ją pić osoby, które często podejmują się aktywności fizycznej oraz wysiłku umysłowego. Wiadomo też, że wiele osób pije wodę z ogórków kiszonych po suto zakrapianej nocy.

Wodę po ogórkach konserwowych też zalicza się ją do naturalnych elektrolitów, jednak trzeba pamiętać o znacznej zawartości octu. Woda po ogórkach konserwowych może być sposobem na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu z ust, czy zredukowanie skurczy mięśni.

Na to trzeba uważać

Zdjęcie Kiszenie ogórków to naturalny proces konserwacji żywności / 123RF/PICSEL

Soki z kiszonych oraz konserwowych ogórków mają również pewne wady, więc nie może z nich korzystać każdy. Przede wszystkim nie poleca się wody po korniszonach osobom, które cierpią z powodu wrzodów żołądka, a także mającym problemy z żołądkiem. Warto wspomnieć, że taka marynata ma także w składzie cukier, a to podbija jej kaloryczność, co może być zamachem na szczupłą sylwetkę. Woda po ogórkach kiszonych nie jest z kolei polecana tym, którzy borykają się z nadciśnieniem tętniczym. Należy pamiętać, że zawiera ona spore ilości soli.

Sprawdź: Zrób napój z dodatkiem tej soli. Organizm ci podziękuje

Jak jeszcze wykorzystać wodę z ogórków?

Zdjęcie Zimą postaw na kiszonki, które są naturalnym probiotykiem / 123RF/PICSEL

Wiadomo już, że woda z ogórków kiszonych może być wykorzystana do przygotowania wyśmienitej zupy ogórkowej, ale to nie jedyny sposób na ten produkt. W zasadzie zarówno ona, jak i marynata po korniszonach może być składnikiem innych marynat, w których w sezonie przygotowuje się przetwory. Dodatkowo oba produkty mogą być dodatkiem do marynat do mięsa. Jeśli mamy nadmiar wody, to możemy doprawić nimi sosy mięsne i warzywne, a także dressingi do sałatek.

Zobacz: Najlepsza surówka do obiadu. Mąż i dzieciaki będą chcieli jeść ją codziennie