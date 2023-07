Cała prawda na temat marynowanego mięsa. Nie jest tak, jak sądzimy

Najważniejszy zabieg w uprawie hortensji. Inaczej zachoruje na chlorozę liści

Przekwitnięte róże z urodzin lub imienin? Tak zrobisz z nich sadzonki do ogrodu

Naturalny "spalacz" tkanki tłuszczowej za grosze. Pij codziennie rano i wieczorem

Zniżki nawet dla dorosłych dzieci. Karta Dużej Rodziny dla dwóch dodatkowych grup

Dlaczego jedzenie grillowanych potraw jest niebezpieczne?

Grillowanie nie należy do najzdrowszych opcji obróbki termicznej. Mowa oczywiście o przyrządzaniu potraw na grillu węglowym - podczas pieczenia wytapiający się z mięs tłuszcz spada na rozżarzone węgle, wchodząc z nimi w interakcję. W konsekwencji wytworzone zostają szkodliwe dla zdrowia, a nawet rakotwórcze związki - m.in.

benzopireny

akrylamidy

nadtlenki lipidowe

tlenek węgla

aminy heterocykliczne

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Część z nich spożywamy razem z grillowanymi potrawami, a resztę wdychamy przebywając w pobliżu grilla. Częste serwowanie takich posiłków nie jest więc wskazane.

Reklama

Zobacz też: Jak grillować, żeby było zdrowo?

Marynata do mięs - czy jest szkodliwa dla zdrowia?

W sieci krąży wiele porad dotyczących zdrowszego grillowania, a także ostrzeżeń przed używaniem aluminiowych tacek czy stosowaniem niektórych przypraw. Ostatnimi czasy pojawiły się na przykład pogłoski, jakoby marynata do mięs miała sprawiać, że posiłek staje się jeszcze bardziej szkodliwy. W tym temacie postanowiła wypowiedzieć się Katarzyna Bosacka - dziennikarka i publicystka prasowa, znana z prowadzenia popularnego programu o zdrowym żywieniu "Wiem co jem". Specjalistka zamieściła w mediach społecznościowych post, w którym rozwiała wątpliwości na temat marynowania mięsa na grilla. Okazuje się, że nie jest do końca tak, jak sądzi wiele osób.

Instagram Rolka Rozwiń

Ostatnio w internecie przeczytałam fake newsa, który mówił, że lepiej nie marynować mięsa przed grillowaniem, bo jest to szkodliwe. To NIEPRAWDA - jest całkowicie odwrotnie. To m.in. marynata właśnie zabezpiecza mięso przed spaleniem. wyjaśniła Bosacka

Bosacka wyjaśniła też, w jakim przypadku marynata do mięs nie jest potrzebna i co robić, aby grillowanie było mniej szkodliwe.



Oczywiście jeżeli mamy grill elektryczny, to marynować mięsa nie musimy, ale na węglowym już tak. Oprócz tego grillujmy na tackach, powoli i nie spalajmy jedzenia. dodała ekspertka

Jak widać, jeśli grillujemy mięso w tradycyjny sposób, marynata to doskonały pomysł. Mimo wszystko warto pamiętać, by nie robić tego zbyt często.