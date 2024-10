Mało kto zna ten miód. Najlepszy na nerki, serce i odporność

Oprac.: Magdalena Kowalska

Miód nawłociowy nie bez przyczyny nazywany jest nektarem życia. Zazwyczaj pszczoły produkują go w okresie intensywnego tworzenia zapasów na zimę, dlatego pszczelarze jego większą część pozostawiają w ulu. Z tego względu miód nawłociowy może osiągać wysokie ceny. Mimo wszystko warto włączyć go do swojej diety choćby w niewielkich ilościach. Świetnie wpływa na narządy wewnętrzne, jest niezastąpiony w profilaktyce chorób układu moczowego i pomoże uchronić się przed jesiennymi infekcjami. Sprawdź, co zawiera miód nawłociowy, jakie ma właściwości i jak go stosować, by cieszyć się lepszym zdrowiem.