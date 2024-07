Planujesz podróż samolotem? Tych miejsc staraj się unikać

Wielu podróżnych za najgorsze miejsce w samolocie wskazuje fotele znajdujące się w ostatnich rzędach . To właśnie tam najczęściej znajduje się pokładowa toaleta , z której w trakcie podróży korzysta wiele osób, co z kolei może wpływać na nasz komfort.

Zastrzeżenia co do miejsc w ostatnich rzędach dotyczą również ograniczenia związanego z odchylaniem się oparć foteli, ponieważ tuż za nimi znajduje się ścianka, która to zdecydowanie uniemożliwia. Do niekomfortowych miejsc wlicza się również fotele środkowe, kiedy to podczas podróży mamy sąsiadów z naszej lewej i prawej strony.