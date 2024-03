Bieganie to jedna z najbardziej intensywnych form aktywności fizycznej , która jest bardzo popularny wśród osób chcących schudnąć , ale i tych, którzy dbają o k ondycję, wytrzymałość i dobre samopoczucie .

Rzecz jasna, liczba spalonych kalorii podczas biegania zależy od tempa biegu, techniki i pokonanego dystansu . I choć do biegania, na początek wystarczą wygodne buty, to jednak wiele osób nie lubi tej formy aktywności . Na szczęście istnieje alternatywa dla biegania , która nie tylko jest mniej obciążająca dla stawów , ale przy spełnieniu kilku warunków, pozwoli na zużycie większego niż podczas biegania wydatku energetycznego, czyli mówiąc najprościej - pomoże w chudnięciu .

"Bieganie z bardzo małą prędkością 3 km lub 4 km na godzinę zużywa więcej energii niż chodzenie z tą samą prędkością. A co się stanie, gdy będziesz stopniowo zwiększać prędkość? Tak naprawdę okazuje się, że po osiągnięciu prędkości powyżej 7 km/h chodzenie zużywa więcej energii niż bieganie z tą samą prędkością " - miał powiedzieć Goto, cytowany przez serwis bieganie.pl.

Profesor Kazunari twierdzi, że c hodząc z prędkością 7 km/h spalimy więcej kalorii, niż biegając .

Szybki marsz to idealna forma treningu

"Marsz z prędkością 7 kilometrów na godzinę oznacza tempo 8:34 minuty na kilometr (8 km/h = 7:30 min/km). Warto tutaj podkreślić, że jest to szybkie tempo jak na marsz i poradzą sobie z nim tylko nieliczni, dobrze wytrenowani sportowcy. Dla przeciętnego biegacza odpowiednią i zarazem znaczącą już prędkością szybkiego marszu będą wartości od 5 do 6 km/h. Większe wartości będą już bardziej zbliżone do powolnego truchtu" - informują specjaliści z serwisu bieganie.pl.