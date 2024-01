Regularna aktywność fizyczna ma niebagatelny wpływ na zdrowie i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Siedzący tryb życia i brak ruchu to najkrótsza droga m.in. do otyłości, cukrzycy i problemów kardiologicznych.

Wiele osób stroni od jakiejkolwiek aktywności fizycznej, bo najzwyczajniej nie lubi uprawiać sportu lub nie wie, jak zacząć. Nie trzeba od razu porywać się z motyką na słońce, kupując karnet na siłownię lub buty do biegania, bo jeśli nie potrafimy się zmusić do ćwiczeń, w takim przypadku narazimy się wyłącznie na koszty.

Istnieje jednak sposób, by odpowiednią dawkę ruchu zapewnić sobie niemal "bezinwazyjnie", nie zwracając w ogóle uwagi na to, że ćwiczymy. Jak to zrobić? Wystarczy, że zamiast windy, wybierzemy chodzenie po schodach.

Chodzenie po schodach - korzyści dla zdrowia

Chodzenie po schodach może być intensywną formą ćwiczeń, zastępującą na przykład trening cardio na siłowni. Osoby początkujące powinny jednak zacząć przygodę ze schodami od wchodzenia i schodzenia po nich w trakcie codziennych czynności, takich jak wychodzenie do sklepu, na spacer czy z psem. Jeśli mieszkamy na 4. czy 5. piętrze wybierajmy schody, zamiast windy.

Chodzenie po schodach to doskonały sposób na pozbycie się nadmiaru kilogramów. Już 30-minutowy trening w postaci chodzenia po schodach pozwala spalić około 220 kalorii. Tempo spalania kalorii podczas korzystania ze schodów jest większe niż w trakcie spaceru.

Chodzenie po schodach świetnie wpływa na kondycję serca. Podczas takiej aktywności fizycznej naczynia krwionośne ulegają rozszerzeniu, przez co poprawia się ukrwienie mięśnia sercowego. Regularne chodzenie po schodach wzmacnia wydolność sercowo-oddechową.

Kolejną zaletą takiego treningu jest wzmocnienie wielu partii mięśni, nie tylko nóg, ale również brzucha, bioder oraz ud. Co więcej - wchodzenie po schodach wzmacnia odcinek lędźwiowy kręgosłupa, dlatego polecane jest osobom cierpiącym na dolegliwości związane z kręgosłupem. Pamiętajmy jednak, że już schodzenie po schodach może nadmiernie obciążać kręgi.

Trening przy użyciu schodów ma nie tylko pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne, ale i psychiczne. Wysiłek fizyczny poprawia naszą samoocenę, sprzyjają wydzielaniu się serotoniny, dopaminy i noradrenaliny, czyli neuroprzekaźników odpowiadających za nastrój i emocje.

Osoby narzekające na częste bóle głowy powinny uskuteczniać chodzenie po schodach. Badania wykazały, że taka aktywność zdecydowanie wpływa na odpowiedni przepływ krwi, a to z kolei przekłada się eliminowanie przyczyny bólu głowy.

Chodzenie po schodach - na co uważać?

Chodzenie po schodach, tak jak każda aktywność fizyczna może narazić nas na kontuzje. Osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z treningiem w postaci chodzenia po schodach, a w dodatku posiadają nadwagę, powinny pamiętać o małej intensywności treningu.

Zbyt duża intensywność może narazić mięśnie i stawy na zbyt duże przeciążenia, czego pokłosiem może być poważna kontuzja.

Ponadto osoby z dużą nadwagą lub problemami kardiologicznymi powinny w pierwszej kolejności skonsultować się z lekarzem. Niewykluczone, że decyzja o podjęciu treningu w formie chodzenia po schodach powinna zapaść dopiero po wykonaniu niezbędnych badań.

