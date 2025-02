Czym jest sos sojowy i co zawiera?

Sos sojowy powstaje w procesie fermentacji - do namoczonych ziaren soi, prażonej pszenicy, soli i wody dodaje się Koji, czyli specjalny gatunek pleśni, który rozpoczyna fermentację. Po kilku miesiącach mieszanka jest filtrowana i charakteryzuje się intensywnym słonym smakiem oraz ciekawym aromatem. Sos sojowy jest bogatym źródłem białka i węglowodanów, zawiera cenne witaminy i składniki odżywcze, w tym przeciwutleniacze. Znajdziemy w nim witaminy z grupy B, potas, fosfor, magnez, wapń, a także izoflawonoidy o silnych właściwościach przeciwzapalnych. Warto wiedzieć, że sos sojowy zawiera też duże ilości sodu, więc należy spożywać go w umiarkowanych ilościach.

Jak sos sojowy wpływa na zdrowie?

Ze względu na dużą zawartość sodu optymalna dzienna dawka sosu sojowego to jedna łyżka stołowa. Sos sojowy to zdrowszy zamiennik soli - odkryto, że wspiera pracę jelit, sprzyja odbudowie naturalnej flory bakteryjnej, a dzięki temu stymuluje również układ odpornościowy. Poza tym łagodzi dolegliwości trawienne i działa przeciwzapalnie. Znajdujące się w nim izoflawoinoidy to jedne z najsilniejszych naturalnych przeciwutleniaczy. Odpowiadają za łagodzenie stresu oksydacyjnego, opóźniają procesy starzenia się i zmniejszają ryzyko nowotworów.

Kto powinien unikać sosu sojowego?

Sos sojowy zawiera duże ilości sodu, który podwyższa ciśnienie tętnicze, dlatego nie powinny go spożywać osoby zmagające się z nadciśnieniem i innymi schorzeniami układu krążenia oraz przewlekłymi chorobami nerek. Sos sojowy zawiera również alergeny (gluten) oraz histaminę, odpowiedzialną za reakcje alergiczne.

Sos sojowy może być niezdrowy - zwracaj uwagę na skład

Sos sojowy stał się tak popularnym dodatkiem do wszelkich dań, że producenci żywności zaczęli go wytwarzać na masową skalę w procesie hydrolizy, który trwa zaledwie kilka dni. Niestety często wiąże się to ze szkodliwymi dodatkami, takimi jak wzmacniacze smaku czy sztuczne barwniki. Komercyjny proces wytwarzania sosu sojowego sprawia też, że wytrącają się w nim szkodliwe dla zdrowia chloropropanole, np. 3-MCPD o właściwościach rakotwórczych i uszkadzających nerki. Podejrzewa się też, że mogą one mieć związek z bezpłodnością. Niezdrowym składnikiem jest również glutaminian sodu - wzmacniacz smaku, który zwiększa apetyt i może przyczyniać się do otyłości. Niektóre badania sugerują też, że może wywoływać bóle głowy i kołatanie serca.

Dlatego warto wybierać sos sojowy produkowany w naturalny sposób. Znajdziemy go w sklepach ze zdrową żywnością i z produktami kuchni azjatyckiej. Im krótszy skład, tym lepiej, idealny powinien zawierać jedynie soję, ziarna zbóż, wodę i sól. Wysokiej jakości sos sojowy powinien mieć intensywny brązowy kolor, lekko gęstą konsystencję oraz mocny aromat.

Jak używać sosu sojowego w kuchni?

Sos sojowy jest idealną marynatą dla mięs i ryb. Będzie też dobrym zamiennikiem majonezu - nadaje się do sałatek warzywnych czy surówek. To także niezastąpiony składnik dań kuchni azjatyckiej - można dodawać go do ryżu czy makaronu.

