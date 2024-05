Chmarami obłapiają człowieka. Żarłoczne owady grasują pod koniec wiosny

W czerwcu mogą napędzić strachu wieczorowym spacerowiczom albo rowerzystom. Niekiedy może się wydawać, że ludzie są celem ataku: ponieważ owady, latając nieporadnie, wczepiają się albo we włosy, albo w ubrania. O czym mowa? O guniaku czerwczyku, który jest dalekim krewnym chrabąszcza majowego, który również może dawać powody do niepokoju. Choć to małe stworzenie nie jest niebezpieczne dla zdrowia i życia, to jednak budzi lęk, ale jest za to groźny dla naszych upraw. Jak pozbyć się guniaka czerwczyka? Podpowiadamy.