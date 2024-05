Czy chrabąszcz majowy gryzie ludzi?

Widok chrabąszczy majowych wiosną i wczesnym latem często budzi niepokój. Przede wszystkim dlatego, że fruwają wieczorami wokół drzew i wydają bardzo donośny dźwięk, który czasami kojarzy się z szerszeniami. Chrabąszcze są szkodnikami, ponieważ dorosłe osobniki żywią się liśćmi zgromadzonymi na drzewach. Trzeba wiedzieć, ze bardziej żarłoczne są larwy, zwane pędrakami. One - zanim osiągną dojrzałość - skrywają się przez trzy lata w ziemi i żywią się korzeniami roślin. Nie szczędzą ani upraw, ani pielęgnowanego trawnika: gdy populacja robaków jest liczna, to możemy zapomnieć o plonach i kwiatach, a do tego na murawie pojawią się placki. Co więcej, chrabąszcze majowe, w każdym stadium zwabiają inne zwierzęta, np. krety ryjące korytarze, ale także jeże, nietoperze i ptaki.

Czy chrabąszcz majowy gryzie ludzi? Na szczęście, nie. Nie atakuje człowieka, nie wyrządza mu szkody, ale złapany w rękę można nas najwyżej swoimi odnóżkami połaskotać lub wbić się bezboleśnie w nasze ubranie.

Jak pozbyć się dorosłych chrabąszczy majowych?

Chrabąszcz majowy nie ma litości dla drzew. Może ogołocić je do cna 123RF/PICSEL

Skoro wiemy już, że chrabąszcze majowe nie są dla człowieka groźne, to czy trzeba się ich pozbywać? Zdania są podzielone i część osób wierzy, że trzeba dać naturalnym wrogom owadów pole do popisu. Kiedy jednak chmarami oblatują drzewa, to trudno przejść obojętnie obok ogołoconych gałęzi, trzeba jednak działać. Warto również wiedzieć, że dorosły osobnik składa około 100 jaj, więc w ciągu trzech lat populacja chrabąszcza majowego błyskawicznie się powiększy. Jak pozbyć się dorosłych chrabąszczy majowych? Można zrobić to na co najmniej dwa sposoby.

Mechanicznie : o świcie, kiedy chrabąszcze majowe są jeszcze ospałe, można rozłożyć pod drzewami wielką płachtę na ziemi i potrząsnąć konarem tak, aby spadło z niego jak najwięcej szkodników. Zebrane w ten sposób chrabąszcze można zalać wrzątkiem i wysuszyć, ponieważ to dobry materiał na przynętę dla wędkarzy.

Chemiczne: wystarczy zakupić specyfiki dostępne w sklepach ogrodniczych, które unicestwią żarłoczne chrabąszcze majowe. Warto wiedzieć, że to są agresywne środki i wpływają również niekorzystnie na środowisko naturalne. Opryski powinny być stosowane wyłącznie jako ostateczność.

Chrabąszcz majowy i żarłoczne larwy

Larwy są trudniejsze do wytępienia, ponieważ ta forma chrabąszcza majowego bytuje w ziemi aż przez trzy lata. Dopiero później wydostaje się na powierzchnię i fruwa wokół smakowitych dla nich drzew. Jak rozpoznać larwy? Są to lekko zawinięte biało-żółtawe robaki o obłym ciałku. Często mają pokaźne, jak na swoją proporcję, rozmiary, ponieważ osiągają do trzech centymetrów wielkości. Wspominano już, że ta forma chrabąszcza majowego żywi się trawnikami, ale również roślinami ozdobnymi oraz naszymi uprawami: ziemniakami, marchwią, rzepą oraz truskawkami. Larwy żyjące w ziemi to także łakomy kąsek dla kretów, więc nie zdziwmy się, kiedy po pewnym czasie nasz ogródek będzie "przyozdobiony" kopcami. Jak wytępić larwy chrabąszcza majowego? Tutaj zadanie jest utrudnione, ale również możliwe.

Jak pozbyć się larw chrabąszcza majowego?

Larwy żyjące w ziemi są trudne do wytępienia, ale można sięgnąć najpierw po najprostsze metody. Co warto zrobić? Wystarczy przed wsadzaniem roślin do gleby bardzo porządnie przekopać ogródek. Jeśli poruszamy ziemię, to żarłoczne owady mogą wyjść na powierzchnię, a wtedy z pewnością mogą być zjedzone albo przez ptaki, albo przez nietoperze lub jeże. Warto nie ograniczać się do jednorazowego zabiegu, tylko go powtarzać, co zminimalizuje ryzyko, że w ziemi pozostaną larwy chrabąszcza majowego.

Co jeszcze można zrobić, aby pozbyć się larw, ale nie chcemy stosować środków chemicznych? Można skorzystać z nicieni - mikrookrganizmów, które pożywiają się szkodnikami. Nicienie ponadto są zarówno bezpieczne dla człowieka jak i zwierząt, ale mogą zredukować ilość żarłocznych szkodników.

Z drugiej strony wiele osób poleca dogęszczanie trawnika roślinami, które nie są dla chrabąszczy majowych atrakcyjne: mowa o koniczynie, wiechlinie ogrodowej oraz kostrzewie.

Rośliny na zacieniony balkon. Jakie gatunki wybrać? Interia.tv