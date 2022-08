Spis treści: 01 Na co pomaga oprysk z drożdży?

Drożdże piekarskie, zaliczane do królestwa grzybów od lat są powszechnie wykorzystywane nie tylko w kuchni, ale także w ogrodnictwie, najczęściej jako nawóz i oprysk. Dzięki swoim cennym właściwościom stymulują rozrost korzeni, chronią i wzmacniają roślinę. Badania wykazały, że mogą wpływać także na „gęstość” liści i kwiatów. To jednak nie wszystkie zalety tych niepozornych grzybów.

Drożdże są bogatym źródłem węglowodanów, żelaza, potasu, magnezu, wapnia, aminokwasów oraz witamin z grupy B. Stosowane np. jako nawóz zasiedlają korzenie rośliny i wchodzą z nimi w symbiozę - drożdże mają spokojne miejsce do życia, a w zamian chronią korzenie przed szkodliwymi mikroorganizmami.

Na co pomaga oprysk z drożdży?

Tak nigdy nie postępuj z biustonoszem. Brafitterka wymienia trzy najczęstsze błędy Jednym ze sposobów na wzmocnienie i ochronę roślin jest stosowanie oprysku z drożdży, czyli naturalnej mikstury, przygotowanej na bazie drożdży i wody i aplikowanej bezpośrednio na rośliny ogródkowe czy uprawne. Oprysk nie tylko wzmacnia je i odżywia, ale dodatkowo chroni przed niszczycielską działalnością takich grzybów jak Botrytis cinerea (powoduje chorobę zwaną "szarą pleśnią") i tych odpowiedzialnych za rizoktoniozę, moniliozę i alternariozę.

Badania wykazały, że oprysk z drożdży pomaga również w utrzymaniu zdrowia przechowywanych po zbiorze warzyw i owoców.

Jak działa oprysk z drożdży?

Oprysk z drożdży aplikuje się bezpośrednio na liście rośliny - mikstura osadza się na nich, wypierając szkodliwe mikroorganizmy, powodujące choroby i infekcje grzybowe. Drożdże to także grzyby, ale całkowicie bezpieczne dla roślin - gdy walczą o miejsce z innymi, bronią dostępu do rośliny, tworząc na niej swoistą tamę. Drożdże stymulują dodatkowo odporność roślin i wzmacniają je tak, by same również mogły chronić się przed pasożytami.

Oprysk z drożdży: Co pryskać?

Oprysk z drożdży stosuje się najczęściej na pomidory i ogórki, truskawki oraz winogrona, ale warto stosować go na wszystkie rośliny w ogrodzie. Oprysk z drożdży na mszyce skutecznie chroni przed atakiem tych masowo żerujących na roślinach szkodników, a oprysk z drożdży na mączniaka przed chorobami wywoływanymi przez gatunki grzybów należące do rzędu mączniakowców, pasożytujące na powierzchni roślin.

W domowym ogrodzie warto zawsze mieć także pod ręką oprysk z drożdży na róże. W tym wypadku warto jednak pamiętać, by nie stosować go po 15 sierpnia. Opryskiwanie róż po tej dacie może ograniczyć zachorowania w następnym sezonie wegetacyjnym, ale nie usunie już istniejących objawów chorobowych.

Jak zrobić oprysk z drożdży? Prosty przepis

Porady Drożdże w ogrodzie - na ogórki, pomidory i nie tylko Przepis na naturalny oprysk z drożdży jest bardzo prosty. Aby go przygotować, należy rozpuścić 100 g drożdży piekarskich w 0,5 litra mleka 3,2 proc., a następnie rozcieńczyć powstały roztwór 10 litrami wody. Opcjonalnie można dodać do roztworu łyżkę płynnego szarego mydła - powstała ciecz będzie wtedy lepiej utrzymywać się na liściach.

Oprysk z drożdży stosujemy, opryskując rośliny od samego wierzchołka, pryskając zarówno górną jak i dolną stronę liści, raz w tygodniu, przez cały okres wegetacyjny.

Oprysk z drożdży: Jak długo może stać?

Oprysk z drożdży najlepiej jest zużyć jak najszybciej, nawet w dwie, trzy doby. Nie warto więc produkować dużych ilości roztworu "na zapas", ale robić to na bieżąco.

Kiedy stosować oprysk z drożdży?

Oprysk z drożdży należy stosować profilaktycznie - drożdże są całkowicie bezpieczne dla roślin ozdobnych i uprawnych - wzmacniają je i chronią przed pasożytami. Mikstura ta sprawdzi się jednak także w sytuacji, gdy zauważmy już pierwsze objawy chorób na liściach.

Oprysk z drożdży: Czego nie pryskać?

Oprysk z drożdży to naturalny, ekologiczny i bezpieczny produkt, który z powodzeniem stosować można na wszystkie rośliny ozdobne i uprawne - nie ma dowodów na to, że powoduje on jakiekolwiek skutki uboczne.

