Spis treści: 01 Kiedy zbierać aronie?

02 Aronie: dlaczego warto je jeść?

03 Aroniówka - właściwości zdrowotne nalewki

04 Ile trzeba gotować aronię na nalewkę?

05 Aroniówka przepisy: tradycyjna nalewka z aronii na spirytusie

06 Aroniówka na wódce

07 Aroniówka na miodzie

08 Aroniówka: przepis bez gotowania z liśćmi wiśni

Kiedy zbierać aronie?

Aronia na krzewach bujnie rośnie najczęściej w trzecim, a nawet w czwartym sezonie. Stąd nie należy spodziewać się sporych zbiorów po pierwszym lub drugim roku po zasadzeniu owocu, jednak nie należy się też martwić, że pierwsze zbiory nie są udane. Kiedy zbierać aronie?

Owoce dojrzewają pod koniec sierpnia i na początku września. Oczywiście terminy te są relatywne, ale gotowość zbioru wyznacza barwa owocu. Aronie można zbierać, gdy są ciemnogranatowe, niemal czarne. Jednocześnie jej liście robią się pomarańczowe i żółte. Te objawy to najlepsza odpowiedź na pytanie, kiedy zbierać aronie, niemniej warto dać owocom dodatkowe kilka dni, aby w pełni dojrzały.

Aronie: dlaczego warto je jeść?

Lista pozytywnych właściwości tego niezwykłego owocu jest naprawdę długa. Dlaczego warto jeść aronię? Przede wszystkim jest remedium na wiele chorób cywilizacyjnych i świetnie sprawdza się w zapobieganiu nadciśnienia i miażdżycy. To również naturalne lekarstwo w walce ze schorzeniami oczu.

Kilka lat temu odkryto niezwykłe zastosowanie aronii w chemioterapii. Uczeni z University of Southampton i King's College Hospital wykryli, że po zastosowaniu ekstraktu z aronii i gemcytabiny jednocześnie, umierało więcej komórek nowotworowych, niż po samym leku. Prawdopodobnie wspomagające chemioterapię działanie mają zawarte w aronii polifenole.

Dlaczego warto jeść aronie? Dzięki zawartym w owocu bioflanoidom rośnie nasza odporność i pozytywnie wpływa na procesy starzenia się skóry i całego organizmu. Ich spożywanie chroni przed szkodliwymi produktami przemian metabolicznych, w tym przed stresem oksydacyjnym. Aronie warto jeść dla sporej grupy zwalczające wolne rodniki jak kwercetyna, antocyjany, leukocyjany i katechiny.

Ta spora dawka przeciwutleniaczy chroni przed powstawaniem oraz rozwojem komórek rakowych. Warto jeść aronie również ze względu na szereg witamin, bo w aronii znajdziemy żelazo, wapń, molibden, miedź, jod, bor, mangan oraz witaminy C, B2, B3, B9 oraz E. Aronia zwalcza zapalenie pęcherza i wspiera odporność na promieniowanie monitorów.

Aroniówka - właściwości zdrowotne nalewki

Właściwości zdrowotne aroniówki to chociażby obniżenie cholesterolu. Nalewka, dzięki zawartym w aronii antocyjanom i rutynie sprawiają, że złogi cholesterolu nie odkładają się w tętnicach. Aroniówka pomoże także w łagodzeniu objawów zespołu jelita wrażliwego, a oprócz tego pozytywnie wpłynie na pracę wątroby i trzustki.

Zdjęcie Aroniówka - właściwości zdrowotne nalewki zawdzięcza chociażby taninie, która ma właściwości antynowotworowe. / 123RF/PICSEL

Właściwości aroniówki to również zawartość taniny. Z jednej strony to dzięki niej aronia ma tak cierpki posmak, z drugiej zawartość taniny sprawia, że owoce mają antynowotworowe cechy. Tu jednak warto podkreślić, że spożywana w dużych ilościach może być trująca.

Nalewka z aronii świetnie sprawdzi się w walce z przewlekłym bólem brzucha, nudnościami, wzdęciami i zaparciami. Zalecana jest osobom chorującym na cukrzycę, bo wpływa na obniżenie poziomu cukru w organizmie i wspiera produkcję insuliny.

Aroniówka zalecana jest także dla osób, które spędzają długie godziny przed komputerem. Aronia gwarantuje wspieranie pracy oczu i jednocześnie minimalizuje ryzyka zachorowania na zaćmę czy zwyrodnienie plamki żółtej.

Ile trzeba gotować aronię na nalewkę?

Czas gotowania zależy od przepisu. Najprostsza aroniówka wymaga ok. 15 minut stania na palniku. Z kolei znacznie dłużej trzeba gotować aronię na nalewkę z dodatkiem miodu. Tu ten czas wydłuża się do 60 minut. Nie brakuje jednak przepisów, dzięki którym prosto i szybko przygotujemy aroniówkę bez gotowania.

Aroniówka przepisy: tradycyjna nalewka z aronii na spirytusie

Tradycyjna nalewka z aronii na spirytusie to popularny przepis na aroniówkę. Do jej przygotowania potrzebne jest 500 g aronii, 100 liści, 500 ml spirytusu, litr wody, 600 g cukru oraz duża cytryna. Tradycyjna nalewka z aronii na spirytusie krok po kroku:

zebraną aronię zamroź na min. 12 godzin (zamrożone owoce mają mniej cierpki smak);

wyciągnij aronie, dodaj do niej liście oraz 250 ml wody;

gotuj wszystko przez 15 minut;

odstaw na bok ugotowaną aronię na kolejne 12 godzin.

Po tym czasie należy odlać sok z ugotowanej aronii do osobnego garnka i dodać do niego cały sok z wyciśniętej cytryny. Z garnka z aronią należy usunąć liście, następnie dosypać do niego 600 gramów cukru i wlać 750 ml wody.

Całość gotujemy do momentu rozpuszczenia cukru. Powstały w garnku syrop należy przelać przez sitko do odłożonego wcześniej czystego soku z aronii i cytryny. Tradycyjna nalewka z aronii na spirytusie jest prawie gotowa.

Zdjęcie Tradycyjna nalewka z aronii na spirytusie to łatwy sposób na prozdrowotny napój. / 123RF/PICSEL

Do soku dolewamy spirytus. Miksturę należy jeszcze przefiltrować, aby była idealnie klarowna. Nalewkę przelewamy do buteleczek lub słoików i chowamy do ciemnego i chłodnego miejsca. Tradycyjna nalewka z aronii na spirytusie musi leżakować pół roku.

Aroniówka na wódce

Aroniówka na wódce to kolejny prosty przepis na nalewkę z aronii. Do jej zrobienia potrzeba kilogram owoców, litr wódki, pół kilograma cukru, kilka goździków i 250 ml wody. Aroniówkę na wódce również przygotowujemy z mrożonych jagód. Te zalewamy wodą i gotujemy. Do garnka z aronią dodajemy cukier i doprowadzamy do delikatnego wrzenia.

Następnie dodajemy goździki i gotujemy na bardzo małym ogniu przez 45 minut. Po tym odstawiamy miksturę na dobę, po której sok przelewamy do dużego słoja. Do tego dolewamy alkohol. Wszystko zamykamy i odstawiamy na miesiąc. Następnie odcedzamy nalewkę do butelek, a aroniówka na wódce jest doskonała po 5 miesiącach.

Aroniówka na miodzie

Aroniówkę na miodzie przygotowujemy z pół kilograma zamrożonych wcześniej owoców, pół litra spirytusu, 8 łyżek miodu, 600 ml wody oraz małego kawałka imbiru. Aronię gotujemy przez 5 minut w 600 ml wody z imbirem.

Wszystko odcedzamy, dodajemy miód i czekamy, aż aroniówka na miodzie wystygnie. Sok należy przefiltrować, a całość wymieszać ze spirytusem. Wszystko przelewamy do butelek.

Zdjęcie Aroniówkę warto przyrządzać, mrożąc wcześniej owoce. Dzięki temu nasza nalewka będzie miała mniej cierpki i gorzki smak. / 123RF/PICSEL

Aroniówka: przepis bez gotowania z liśćmi wiśni

Aroniówka z liśćmi wiśni daje łagodniejszy charakter nalewki. Do tego można ją przygotować bez gotowania. Na taką nalewkę potrzebujemy kilogram owoców, pół kilograma cukru, 200 liści wiśni, jedna cytryna i pół litra spirytusu.

Aroniówka bez gotowania jest bardzo szybka w przygotowaniu. W garnku umieszczamy aronie i liście wiśni, które zalewamy gorącą wodą. Po godzinie wszystko przecedzamy, a sok zlewamy do słoja. Dodajemy cukier i sok z cytryny. Miksturę zalewamy spirytusem i odstawiamy do leżakowania. Aroniówka bez gotowania gotowa jest po 3 miesiącach.

