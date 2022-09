Na jednej z krakowskich grup na Facebooku pojawił się dwa dni temu post:

Dziewczyny na ostatnią chwilę gdzie polecacie wykupić bilety z wykorzystaniem bonu turystycznego poza Energylandia i aqua parkiem. Myślę o Mandori. Gdzie jeszcze? Była plotka że bon przedłużono do marca 2023 więc na luzie pomyślałam, że wykorzystamy na ferie, jakiś hotel. A tu dziś coś mnie tknęło i zadzwoniłam na informację, gdzie powiedzieli mi, że nie mają żadnej informacji o przedłużeniu i ważność na dzień dzisiejszy to 30 września

- napisała jedna z mam i momentalnie wywołała burzę.

Na grzybach znał się jak nikt inny. Umarł na zatrucie po 17 dniach cierpienia Trudno się dziwić, bo jeszcze niedawno rząd utrzymywał, że faktycznie przedłuży ważność bonu turystycznego do marca 2023 roku. Część rodziców postanowiła więc poczekać i, zamiast decydować się na pierwsze z brzegu oferty, zastanowić się, jak go najlepiej wykorzystać.

Rząd przedłużył ważność bonu turystycznego. Do kiedy jest ważny?

Na stronie gov.pl faktycznie widnieje informacja, że bon jest ważny do 30 września 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Z drugiej strony Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej zapowiedziała na konferencji prasowej, że jego ważność zostaje wydłużona do marca 2023 roku. Powód? Duża liczba niezrealizowanych bonów.

Zdjęcie Rząd poinformował, że przedłuża ważność bonu turystycznego / Wojciech Olkuśnik / East News

Bonem można też zapłacić zaliczkę za nocleg, jeśli planujecie jechać gdzieś na ferie. Niektóre ośrodki mają możliwość zmiany terminów, jeśli zgłosi się odpowiednio wcześniej, więc jest też trochę elastycznie

W gokidz mają przedłużone do marca. Dostali informacje z ZUSu, że są przedłużone. Taką informację udzielili jak dzwoniłam dziś

Ja też byłam pewna że przedłużone. Sama nie wykorzystałam na razie i nie mam nic w planach..

Wg mnie zostanie przedłużony. Tylko teraz mają „ważniejsze” sprawy na głowie. Sama jeszcze nie wykorzystałam i planuję to zrobić w październiku więc liczę na to, że dotrzymają słowa

Faktycznie na stronie rządowej nie ma info o marcu.. dzięki za info!

Serio? Wszędzie trąbili że przedłużają

- to tylko część komentarzy, które pojawiły się pod postem jednej z mam.

Wszystko wskazuje jednak na to, że rodzice nie muszą mieć powodu do obaw - ważność bonu turystycznego została przedłużona do marca 2023 roku, a cały bałagan jest zapewne wynikiem tego, że nie wszystkie hotele czy miejsca, gdzie można go zrealizować, otrzymały już tę informację.

Bon turystyczny: Gdzie go wykorzystać?

Bon turystyczny wykorzystać można na terenie Polski, płacąc nim za usługi hotelowe czy imprezy i inne aktywności turystyczne objęte programem. Listę takich miejsc sprawdzić można pod adresem: bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow.

Bon turystyczny: Kto może skorzystać?

Bon turystyczny o wartości 500 zł przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia. Na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje 1000 zł. Jeśli prawo do opieki nad dzieckiem jest naprzemienne, świadczenie to przysługuje obojgu rodzicom po 250 zł.

