Jeśli masz ochotę na coś słodkiego - zjedz to

Pierwsza rada może wydać się dość kontrowersyjna, w końcu chcemy przestać jeść słodycze, a dietetyk radzi nam, byśmy to robili? Michał Wrzosek stoi na stanowisku, że nikt nie lubi zakazów, a ciągła świadomość, że nie możemy czegoś zjeść, sprawia iż coraz więcej o tym myślimy i rośnie w nas ochota na słodkie przekąski.

W jednym ze swoich filmików na temat odstawiania słodkości dietetyk stwierdza:

Często słyszę takie rady, że jak masz ochotę na coś słodkiego, to zjedz kawałek marchewki. No jeśli rzeczywiście myślisz, że to zadziała, to tak zrób. Ale jako doktor dietetyki uważam, że wciąż będziesz mieć ochotę na czekoladę. I powiedzmy sobie szczerze i tak ją zjesz. Dlatego jeśli masz ochotę na czekoladę, to zjedz czekoladę. Tylko nie obżeraj się nią. Michał Wrzosek

Pierwszy krok jest zatem bardzo prosty, jeśli masz ochotę na słodycze, to je zjadają, ale w umiarkowanych ilościach. Zdaniem Michała Wrzoska nie chodzi o to, by całkowicie wyeliminować słodycze z diety, ale by przejąć kontrolę nad ich spożyciem.



Nie rób słodkich zapasów

Kolejna zasada zakazuje robienia zapasów słodyczy. Jeśli mamy w domu ulubione przekąski, to istnieje duża szansa, że relaksując się wieczorem przy dobrej książce czy filmie, zechcemy doprawić wieczór kolejną przyjemnością i sięgniemy po słodycze. Zakaz kupowania słodyczy na zapas opiera się na prostej zasadzie: nasze lenistwo jest większe niż potrzeba przekąsek. Jeśli nie będziemy ich mieć w domu pod ręką, najczęściej będziemy zbyt leniwi, by pójść po nie do sklepu.



Wprowadź słodkie dania do swojej diety

Choć ta zasada wydaje się stać w sprzeczności w stosunku do tego, co chcemy osiągnąć, okazuje się, że w praktyce działa bardzo skutecznie. Michał Wrzosek twierdzi, że u jego pacjentów, którzy wprowadzili do diety dania takie jak naleśniki z dżemem, słodka owsianka czy gofry spadła chęć na słodycze kupowane w sklepie, które są dużo mniej wartościowe i bardziej tuczące.



