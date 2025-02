Spożywanie pewnych produktów skutkuje odkładaniem się blaszek miażdżycowych w tętnicach, co z kolei zwiększa ryzyko chorób serca, zawałów i udarów mózgu. Zablokowane tętnice utrudniają przepływ krwi, co może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Jak temu zapobiec? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na dietę i unikać produktów, które przyczyniają się do ich zatykania.

Fast food i smażone potrawy zatykają tętnice

Smażone w głębokim tłuszczu potrawy, takie jak frytki, hamburgery czy panierowane kurczaki, zawierają ogromne ilości zatykających tętnice tłuszczów trans. Tłuszcze te nie tylko podnoszą poziom złego cholesterolu LDL, ale także obniżają dobry cholesterol HDL, co sprzyja miażdżycy. Poza tym są wysokokaloryczne, co sprzyja otyłości, która jest przyczyną wielu chorób przewlekłych.

Smażone na głębokim tłuszczu potrawy zatykają tętnice 123RF/PICSEL

W żywieniu domowym również lepiej unikać potraw smażonych. Duszony czy pieczony schab będzie znacznie zdrowszy niż tradycyjne, polskie kotlety schabowe. Warto to wziąć pod uwagę podczas planowania codziennego menu, aby uniknąć zatykania tętnic.

Przetworzone mięso powodem miażdżycy

Parówki, kiełbasy, bekon i inne przetworzone wędliny są bogate w tłuszcze nasycone, konserwanty i sól. Regularne spożywanie tych produktów prowadzi do zwiększenia poziomu cholesterolu we krwi, co sprzyja tworzeniu się złogów tłuszczowych w tętnicach. Lepiej postawić na domowe mięso pieczone, które na zimno sprawdzi się jako dodatek do kanapek. Warto też czytać etykiety i zaopatrywać się w wędliny w sprawdzonych sklepach. Jeśli nie wyobrażasz sobie śniadania bez kawałka bekonu czy kiełbasy, postaw na wyroby z wyższej półki, które zawierają mniej sztucznych dodatków.

Słodycze i produkty bogate w cukry proste powodem miażdżycy

Ciasta, ciasteczka, batony czy słodkie napoje zawierają duże ilości rafinowanego cukru, który powoduje gwałtowne skoki poziomu glukozy we krwi. To z kolei przyczynia się do stanów zapalnych w organizmie oraz uszkodzenia ścian naczyń krwionośnych, co sprzyja miażdżycy. Innym składnikiem słodyczy są tłuszcze trans, które już bezpośrednio zwiększają ryzyko miażdżycy. Lekarze od dawna alarmują, że produkty zawierające cukry proste należy wycofać ze swojej codziennej diety i spożywać tylko okazjonalnie.

Zatkane tętnice są przyczyną zawałów i udarów 123RF/PICSEL

Margaryna i tłuszcze utwardzone zatkają tętnice

Margaryna i wiele gotowych produktów spożywczych zawiera tłuszcze utwardzone, które prowadzą do podwyższenia złego cholesterolu. Spożywanie ich może powodować stany zapalne w organizmie i przyspieszać proces zatkania tętnic. Tłuszcze utwardzone znajdziemy nie tylko w margarynie, są one składnikiem ciastek i czekolady, słonych przekąsek, czipsów czy wielu dań gotowych. Warto czytać w sklepie etykiety, ponieważ ten dodatek może znajdować się w wielu produktach, w których się jego kompletnie nie spodziewamy.

Napoje gazowane i alkohol w nadmiarze

Słodzone napoje gazowane są pełne cukru, a nadmierne spożycie alkoholu zwiększa poziom trójglicerydów we krwi. Oba te czynniki przyczyniają się do odkładania tłuszczu w naczyniach krwionośnych i zwiększają ryzyko chorób serca. Nie ma tu znaczenia, że same w sobie nie zawierają tłuszczu, ponieważ ich zły wpływ polega na ułatwianiu jego odkładania w tętnicach. Tego typu napoje lepiej więc zastąpić wodą czy herbatą.

Jak zapobiegać zatykaniu tętnic?

Aby utrzymać zdrowe tętnice, warto wprowadzić kilka zmian w stylu życia:

Zdrowa dieta - spożywanie warzyw, owoców, zdrowych tłuszczów (np. oliwy z oliwek, orzechów, awokado), ryb bogatych w kwasy omega-3 oraz pełnoziarnistych produktów.

Aktywność fizyczna - regularny ruch poprawia krążenie i wspiera zdrowie serca.

Unikanie stresu - przewlekły stres może podnosić ciśnienie krwi i zwiększać ryzyko miażdżycy.

Odpowiednia ilość snu - regeneracja organizmu jest kluczowa dla zdrowia układu sercowo-naczyniowego.

Zdrowe nawyki żywieniowe to najlepsza inwestycja w długie życie bez problemów z układem krążenia. Warto już dziś wprowadzić pozytywne zmiany w swojej diecie i unikać produktów, które zatykają tętnice!