Na doświadczanie tych nieprzyjemnych dolegliwości narażone są różne grupy osób. Ze względu na zmiany hormonalne często skarżą się na nie kobiety przed menstruacją oraz ciężarne . Przewlekłe wzdęcia niejednokrotnie towarzyszą zespołowi jelita drażliwego oraz nietolerancjom pokarmowym, szczególnie w odniesieniu do laktozy i fruktozy. Niektóre leki, zwłaszcza antybiotyki, również mogą negatywnie wpływać na florę bakteryjną jelit. Na wzdęcia narażone są także osoby doświadczające stresu .

Co powoduje wzdęcia? Nawyki, które lepiej wyeliminować

Przejadanie się tłustym jedzeniem i żywnością wysoko przetworzoną często kończy się nieprzyjemnymi dolegliwościami. Brak umiaru podczas degustacji sprawia, że ciężko wstać od stołu i funkcjonować potem na najwyższych obrotach. Zaleca się unikać jedzenia w pośpiechu. Przez szybkie przełykanie więcej powietrza dostaje się do przewodu pokarmowego. Co ciekawe, do tego stanu doprowadza również np. żucie gumy, picie przez słomkę czy palenie papierosów.