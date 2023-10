Spis treści: 01 Kasztanowy krochmal - przepis

02 Stosowanie domowego krochmalu

03 Krochmal - nietypowe wykorzystanie

Kasztanowy krochmal - przepis

Zanim zabiorę się za przygotowanie domowego preparatu, czeka mnie wyjście na długi jesienny spacer. Właśnie w tym czasie będę miała okazję uzbierać niezbędny zapas kasztanów, które posłużą jako baza do krochmalu. Kiedy to zadanie zostanie odhaczone, mogę przejść do działania.

Zaczynam od obrania kasztanów ze skórki, następnie kroję je w plasterki i suszę w letnim piekarniku. Alternatywnie można zdecydować się na wykorzystanie specjalnej suszarki do grzybów, owoców lub warzyw. Do przygotowania krochmalu nadają się także kasztany, które leżą w domu już od kilku miesięcy. Takie okazy wymagają jednak najpierw kilkugodzinnego namaczania w zimnej wodzie, a dopiero później obierania i suszenia. Kiedy talarki kasztanów dokładnie wyschną, przepuszczam je przez maszynkę do mielenia mięsa. W efekcie otrzymuję mączkę kasztanową. Proszek kilkukrotnie przelewam zimną wodą, do momentu, aż ponownie stanie się przezroczysta. Kolejny etap wymaga rozłożenia powstałej pasty na ściereczce i pozostawienie do całkowitego wyschnięcia. Na koniec przekładam kasztanowy krochmal do słoików. Gotowy produkt nadaje się nie tylko do krochmalenia, ale także mycia drewnianych sprzętów używanych w kuchni, a nawet przygotowania domowego mydła kasztanowego.

Stosowanie domowego krochmalu

Zdjęcie Odpowiednia porcja krochmalu nada tkaninom sztywności / 123RF/PICSEL

Z roku na rok krochmalenie staje się coraz mniej popularne, jednak w wielu domach nadal pielęgnuje się tę tradycję. Osoby, które pierwszy raz mają styczność z tą czynnością, uważają ją za skomplikowaną. Nic bardziej mylnego. Stosując krochmal z kasztanów, warto pamiętać o stałej proporcji, czyli jednej łyżeczce deserowej na jeden litr wrzątku.

Wyprane wcześniej tkaniny moczę w wodzie z mączką kasztanową, a następnie rozwieszam do przeschnięcia. Ostatni krok polega na dokładnym wyprasowaniu elementów garderoby. Specjaliści doradzają, by domowej roboty preparatu nie używać w pralce. Produkt może zatkać odpływ i doprowadzić do poważnych usterek. Jeśli pranie ręczne nie jest naszą ulubioną czynnością, zdecydujmy się na gotowe preparaty do krochmalenia, dedykowane pralkom.

Krochmal - nietypowe wykorzystanie

Po specjalny produkt sięgamy zazwyczaj podczas prania ubrań, obrusów, pościeli lub firanek. Okazuje się jednak, że to niejedyne zastosowanie krochmalu. Nasze babcie i prababcie chętnie sięgały po specjalną mieszankę w celach pielęgnacyjnych. Sporą popularnością cieszyła się zwłaszcza kąpiel w krochmalu. Patent ten pozwalał uzyskać jedwabiście gładką skórę, wolną od podrażnień, przebarwień i krostek. Łagodził efekty złej diety oraz stosowania źle dobranych kosmetyków.

Współcześnie ratuje od skutków oparzeń, pokrzywek, potówek oraz nadmiernego złuszczania się skóry. Co ważne, krochmal można stosować w każdym wieku. Jak przygotować kąpiel z jego dodatkiem? Wannę napełnioną ciepłą wodą wzbogacamy porcją podgrzanego krochmalu, a następnie zanurzamy ciało na maksymalnie 10 minut. Pamiętajmy, by po wszystkim dodatkowo nie spłukiwać skóry wodą, a jedynie delikatnie osuszyć ją ręcznikiem.

