Smak i konsystencja to kolejne aspekty, w których te dwie odmiany się różnią. Awokado Hass posiada bogaty, orzechowy smak oraz kremową, maślaną konsystencję. Dzięki temu doskonale nadaje się do przygotowywania guacamole, smarowideł czy koktajli. Natomiast Shepard cechuje się łagodniejszym smakiem i nieco twardszą konsystencją, co sprawia, że idealnie sprawdza się w sałatkach czy jako dodatek do potraw, gdzie ważne jest zachowanie kształtu owocu.