Zawarte w zielonej kawie kofeina i kwas chlorogenowy przyspieszają przemianę materii i co za tym idzie - są sprzymierzeńcem w odchudzaniu. Napój wspomaga oczyszczanie organizmu , co również ma pozytywny wpływ na metabolizm.

Ostatnio dość często możemy się spotkać z opinią, że zielona kawa to wręcz cudowny napój na odchudzanie. Co na ten temat sądzą eksperci? Jak już pisaliśmy w artykule Pijesz zieloną kawę, żeby schudnąć? To nieporozumienie , właściwości zielonej kawy są sprzymierzeńcem w odchudzaniu, ale nie aż tak wielkim, jak może się wydawać. Zawarte w napoju związki hamują odkładanie trójglicerydów w wątrobie i mają wpływ na aktywność pewnych genów związanych ze spalaniem tkanki tłuszczowej.

"Badacze wykazali, że regularne spożywanie zielonej kawy może przyczynić się do utraty masy ciała na poziomie około pół kilograma w ciągu miesiąca . Osobiście uważam, że nie jest to zbyt dobry wynik , a tym bardziej jestem zdania, że pisanie i mówienie, czy wręcz wmawianie ludziom, że zielona kawa jest cudownym specyfikiem na odchudzanie, jest grubą przesadą" - mówi w swoim filmie dr Bartek Kulczyński.

Aby zielona kawa zachowała wspomniane właściwości w każdym calu, należy ją odpowiednio przygotować. Do filiżanki należy wsypać 2-3 łyżeczki proszku i zalać je gorącą - ale nie wrzącą - wodą. Następnie należy poczekać do 5 minut - po tym czasie napar będzie gotowy do picia. Ze względu na to, że zielonej kawy nie powinno się zalewać wrzątkiem, lepiej nie przygotowywać jej w ekspresach ciśnieniowych. Zamiast nich można wybrać np. chemex.