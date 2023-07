Latem, aby móc cieszyć się pięknym ogrodem, naszym roślinom przydadzą się dodatkowe składniki odżywcze. Takie nawożenie nazywamy podgłównym.

Nawożenie roślin w lipcu. Jak wykonać je poprawnie?

Nasze rośliny nawozimy ostatni raz na początku lipca. Dzięki temu zapewnimy im potrzebne składniki mineralne do dalszego wzrostu, tym samy sprawimy, ze nasz ogród będzie pięknie wyglądał przez całe lato. Musimy pamiętać jednak, że w drugiej połowie lata rośliny szykują się już powoli do zimy i nie wolno pobudzać ich już do wzrostu.

Szczególnie ważne jest to przy krzewach, które przez zbyt długie i późne nawożenie wypuszczą kolejne pędy na jesień, które nie zdążą zdrewnieć przed zimą i po prostu przemarzną. Jesienią stosujemy zupełnie inne mieszkanki, które pozwolą roślinom przetrwać mroźną zimę.

Jakie rośliny nawozimy latem? Lista jest całkiem spora

Nie wszystkie rośliny musimy nawozić latem. Raczej nie wspomaga się np. roślin jednorocznych. Jednak powinniśmy zwrócić uwagę na:

rośliny rabatowe,

młode krzewy, których korzenie nie sięgają jeszcze głęboko,

rośliny, które są już po pierwszym kwitnieniu a chcemy pobudzić je do ponownego tworzenia kwiatów. Mowa tu m.in. o złocieniach, kocimiętce czy chabrach,

krzewy kwitnące (zarówno młode i stare, m.in. róże, budleje, azalie, hortensje),

żywopłoty.

Jakie nawozy będą najlepsze na lato?

Latem warto sięgać po te naturalne, np. biohumus, który jest produktem ubocznym procesu trawienia roślin przez dżdżownice kalifornijskie.

Stosowanie nawozów organicznych jest ekologiczne i naturalne, więc nie ma groźby przenawożenia naszych roślin. Dodatkowo, jeśli stosujemy taki nawóz na naszych grządkach, nie musimy obawiać się zanieczyszczenia naszych warzyw substancjami, które niekoniecznie są dobre dla naszego zdrowie. Szczególnie ważne jest to przy nawożeniu grządek z warzywami.

Możemy zastosować również takie nawozy naturalne jak gnojówka z mniszka, pokrzywy i skrzypu. Będą doskonałą ochroną przed mszycami, wzbogacą glebę i zapewnią ważne składniki pokarmowe naszym roślinom.

Latem sprawdzą się różne mineralne nawozy wielkoskładnikowe, które możemy kupić w każdym sklepie ogrodniczym.

