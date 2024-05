Ważną rzeczą, na którą zwykle nie zwracamy uwagi podczas przygotowywania placków, jest wybór odpowiednich ziemniaków . Wybierz te, które zawierają dużo skrobi. Najlepszym odmianami ziemniaków będą: Bryza, Gracja, Ibis, Tajfun i Gustaw. Mają one sypki miąższ o jasnej barwie. Ziemniaki te nie są nasączone dużą ilością wody, dlatego będą idealnie nadawać się do usmażenia chrupiących placków ziemniaczanych . Nie uda się przygotować chrupiących placków z odmian: Ditta, Denar, Lord Sante Velux, Vineta. Są zbyt twarde, nie rozpadają się. Dodatkowo są ubogie w skrobię, a obfite w wodę.

Na chrupkość placków ziemniaczanych ma wpływ również sposób smażenia. Istotne jest, by patelnia była doskonale nagrzana (tłuszcz powinien skwierczeć). Świetnie nada się teflonowa lub ceramiczna. Placki ziemniaczane najlepiej jest serwować bezpośrednio po usmażeniu. Warto wiedzieć, że aby były idealnie chrupiące, bo przyrządzeniu nie można ich układać w wielu warstwach, bo zmiękną. Jeśli usmażysz większą porcję, a chcesz poczekać z podaniem, już gotowe placki możesz trzymać w gorącym piekarniku. Wtedy będziesz mieć pewność, że nie stracą swojego smaku i idealnej chrupkości. Co zrobić, by masa ziemniaczana nie ciemniała? Starte ziemniaki należy posypać cienką warstwą mąki, przykryć ściereczką i odstawić w ciemne miejsce. Niektórzy radzą też, aby do placków zetrzeć jedną marchewkę. Nie zmieni ona ich smaku, a spowolni proces ciemnienia.