Kasztany - owoce i nasiona kasztanowca zwyczajnego

Kuchnia Czarcie jajo: W Polsce uważane za niejadalne, we Francji to przysmak Z nadchodzącą jesienią wiąże się kilka symboli. Przypominają one o zakończeniu lata i coraz chłodniejszych dniach. Mowa tu przede wszystkim o wrzosie, dębie i jarzębinie, ale nie można zapomnieć także o kasztanowcu.

Jego owoce, czyli zielone, kolczaste torebki zawierają nasiona zwane kasztanami. Mają one ciemnobrązową barwę oraz niewielką, białawą plamkę na środku.

W Polsce kasztanowiec zwyczajny jest przede wszystkim rośliną ozdobną. Prezentuje się niezwykle dobrze o każdej porze roku, zarówno podczas kwitnienia, jak i owocowania. Jego owoce kojarzą się głównie z atrakcją dla małych dzieci i tworzeniem różnego rodzaju figurek. Ich zastosowanie na tym się jednak nie kończy.

Jakie właściwości mają kasztany?

Mówiąc o właściwościach leczniczych kasztanów, trzeba podkreślić, że dotyczą one nie tylko owoców, ale także liści i kwiatów. Wykorzystuje się przede wszystkim wyciągi z tych części rośliny. Substancją, którą w szczególności odpowiada za wszelkie prozdrowotne właściwości, jest escyna, czyli mieszanina saponin triterpenowych. Wykazuje ona m.in. działanie przeciwzapalne i od wieków jest wykorzystywana w medycynie. Obecnie można się z nią spotkać np. pod postacią tabletek, żeli oraz maści.

Reklama

Do szeregu właściwości leczniczych kasztanowca i kasztanów zalicza się m.in. wzmacnianie naczyń krwionośnych, zapobieganie obrzękom, usprawnianie krążenia krwi, a także łagodzenie problemów trawiennych. Ponadto przyspiesza wchłanianie krwiaków pourazowych, a preparaty zawierające escynę są stosowanie m.in. w leczeniu żylaków oraz hemoroidów.

Zdjęcie W Polsce kasztanowiec zwyczajny jest przede wszystkim rośliną ozdobną / Karolina Adamska/East News / East News

Zobacz także: Jeżyny – na anemię, wysoki cukier i rany

Oprócz tego wyciąg z kasztanowca zawierający escynę znalazł zastosowanie w kosmetyce. Znajduje się m.in. w żelach do mycia twarzy, kremach, tonikach, maseczkach oraz preparatach antycellulitowych. Szczególnie jest wykorzystywany w pielęgnacji cery naczynkowej, wrażliwej tłustej i trądzikowej. Minimalizuje on wydzielanie sebum, przyspiesza gojenie stanów zapalnych, a także ujędrnia i nawilża skórę oraz chroni przed promieniowaniem słonecznym.

Kasztanowiec zwyczajny jest również wykorzystywany w ziołolecznictwie. Zainteresowaniem cieszą się niemal wszystkie części rośliny - kora młodych pędów, kwiaty, niedojrzałe owoce, nasiona i liście. Wszystko przez to, że są bogate m.in. we flawonoidy, garbniki, saponiny, witaminę C i K, kwas foliowy oraz rutynę.

W czym jeszcze pomagają kasztany?

Do dziś można się spotkać z wieloma wierzeniami dotyczącymi kasztanów. Przede wszystkim uważa się, że przynoszą one szczęście i odpędzają złą energię oraz wszelkie niepowodzenia. Niektórzy noszą je więc w kieszeni kurtki oraz płaszcza lub robią dla nich specjalne miejsce w swoim domowym zaciszu.

Zdjęcie Substancją, którą w szczególności odpowiada za wszelkie prozdrowotne właściwości kasztanów, jest escyna, czyli mieszanina saponin triterpenowych / 123RF/PICSEL

Poza tym panuje przekonanie, że kasztany są w stanie zmniejszyć promieniowanie elektromagnetyczne, dlatego też w niektórych domach są one rozkładane obok komputerów i telewizorów.

Zobacz także: Cierpka i kwaśna, ale niezwykle zdrowa. Sięgaj po nią codziennie

Na tym jednak nie koniec, bo mają one również opinię wspomagaczy zasypiania. Wierzy się, że położone niedaleko łóżka lub pod materacem kasztany koją, uspokajają i przynoszą spokojny sen.

Ponadto kasztany przez wielu są stosowane do odstraszania pająków, które wraz z nadejściem chłodnych dni szukają schronienia w ciepłych domach. W tym celu wystarczy przekrojone kasztany porozkładać na parapetach. Zaleca się również rozrzucić je wokół domu. Według przekonań, ich zapach może skutecznie zniechęcić pająki do zadomowienia się w naszych czterech ścianach.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Domowy ser biały Polsat