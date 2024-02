Spis treści: 01 Jak zadbać o śliwę, aby miała piękne owoce?

02 Czym pryskać śliwy w marcu?

03 Naturalny nawóz do śliwy. Czego użyć?

Jak zadbać o śliwę, aby miała piękne owoce?

Śliwa domowa to nieduże drzewo należące do rodziny różowatych osiągające wysokość około 10 m. Jego charakterystyczną cechą są smaczne i zdrowe owoce, które można wykorzystać między innymi do przygotowania różnego rodzaju przetworów. Właśnie ze względu na pyszne śliwki, wielu ogrodników uprawia te drzewka w swoich ogródkach.

Decydując się na posadzenie śliwy domowej w ogródku, warto wiedzieć, w jaki sposób należy o nią zadbać. Ważne jest stanowisko – miejsce, w którym śliwa będzie rosnąć, powinno być dobrze nasłonecznione. Ponadto drzewko preferuje wilgotne podłoże zasobne w składniki odżywcze. W celu uzyskania bogatszego owocowania, roślinę warto przycinać.

Zdjęcie Ze śliwek można przygotować różnego rodzaju przetwory. / 123RF/PICSEL

Czym pryskać śliwy w marcu?

Nierzadko zdarza się, że śliwa domowa staje się celem ataku różnego rodzaju robaków. Aby temu zapobiec, stosuje się specjalne opryski – zarówno gotowe produkty bazujące na składnikach chemicznych, jak i samodzielnie wykonane preparaty. Jeśli chodzi o tę drugą opcję, to warto sporządzić wyciąg ze skrzypu polnego lub krwawnika pospolitego. Dzięki nim można zniwelować skutki rozprzestrzenienia się brunatnej zgnilizny drzew pestkowych.

Pomocne okazują się również opryski z czosnku, pokrzywy bądź cebuli. Tego rodzaju preparaty mogą pomóc w sytuacji, gdy śliwa została zaatakowana przez mszyce. Przykładowy przepis na wyciąg z czosnku wygląda następująco: 160 g zmielonego czosnku należy porządnie wymieszać z 5 litrami wody i odstawić na około 12-15 minut. Po tym czasie należy odcedzić specyfik i rozcieńczyć z wodą w proporcjach 1:1.

Kiedy powinno się pryskać śliwy? Zazwyczaj opryski zapobiegawcze, które mogą pomóc w walce z chorobami i szkodnikami wykonuje się na przełomie lutego i marca.

Naturalny nawóz do śliwy. Czego użyć?

Chcąc zapewnić śliwie odpowiednie warunki do wzrostu, należy zadbać o dostarczenie jej niezbędnych składników odżywczych. W tym celu dobrze jest użyć nawozu do śliwy. Można zaopatrzyć się między innymi w specjalne mieszanki wieloskładnikowe do drzewek owocowych i stosować je w kwietniu. Warto zadbać o preparaty, które dostarczą drzewkom potasu, azotu i fosforu.

Dobrze jest również rozważyć użycie naturalnego nawozu do śliwy, jakim jest kompost. Należy zrobić z niego grubą na około 3 cm ściółkę wokół drzewka i delikatnie mieszać z podłożem. W przypadku obornika najlepiej wymieszać go z ziemią jeszcze przed posadzeniem śliwy.