Jak skutecznie wyczyścić palniki na kuchni gazowej? Ta czynność nie należy do najłatwiejszych, bowiem osadzające się na palnikach resztki jedzenia, które dodatkowo przypalane są przez wysokie temperatury, stanowią nie lada wyzwanie. Pamiętajmy jednak o pewnym domowym sposobie, który skutecznie upora się z tymi uporczywymi zabrudzeniami.

Trik z octem na przypalone palniki

Z pomocą w walce z zapieczonym brudem na palnikach kuchenki gazowej przychodzi niezawodny w domowych porządkach ocet. W procesie uporania się z tego typu zanieczyszczeniami będziesz potrzebować ocet, wodę i szczotkę.

W celu przygotowania domowej mikstury zwalczającej brud z palników wymieszaj ocet z wodą w proporcji 3:1, a następnie podgrzej go w garnku, doprowadzając do wrzenia. Zdejmij naczynie z gazu, a następnie włóż do środka brudne palniki i pozostaw je do czasu, gdy roztwór ostygnie. Zabrudzenia, które nie zmiękną w trakcie namaczania, usuń za pomocą twardej szczotki lub kulki z folii aluminiowej, wykonując okrężne ruchy usuwające brud.

