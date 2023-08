Emerytura o pięć lat wcześniej? W Sejmie czeka już petycja

Węgiel aktywny to od dawien dawna produkt leczniczy. Najczęściej przyjmuje się go w przypadku problemów żołądkowych i biegunek, jednak coraz częściej wykorzystywany jest również do innych celów. Jest składnikiem kosmetyków - wybielających past do zębów, maseczek do twarzy, szamponów itp., zaleca się przyjmować go podczas kuracji detoksykujących, a także w czasie przeziębienia. Ma jeszcze jedną cenną funkcje, o której nie każdy wie - mianowicie węgiel aktywny jest niezwykle pomocny w pielęgnacji roślin.

Jak węgiel aktywny działa na rośliny?

Ten w 100 proc. naturalny surowiec działa zbawiennie przede wszystkim na domowe rośliny doniczkowe. Jednocześnie jest bezpieczny dla środowiska, ludzi i zwierząt. Powszechnie sprzedaje się go jako proszek lub tabletki, a w ogrodnictwie stosowany jest w postaci nieregularnych bryłek lub granulatu. Jest również stosunkowo tani i sprawdzi się jako:

Dodatek do podłoża - stanie się ono luźniejsze, napowietrzone, zwiększy się jego pojemność wodna

Środek przeciwko pleśni w doniczkach - w tym celu wystarczy wymieszać go z wierzchnią warstwą podłoża

Pomoc w uprawie storczyków - dodany do podłoża wchłonie nadmierną wilgoć i zapobiegnie rozwojowi grzybów, a także gniciu korzeni. Na jego bazie można przygotować wodę do podlewania tych roślin - łyżkę stołową sproszkowanego węgla należy rozpuścić w 1 litrze wody, pozostawić na około 3 godziny, a następnie przecedzić przez gazę

Węgiel aktywny będzie również nieocenionym wsparciem podczas ukorzeniania roślin. Oto co należy zrobić, aby przeprowadzić taki proces.

Jak stosować węgiel aktywny do ukorzeniania roślin?

Podczas rozmnażania roślin niekiedy może się zdarzyć, że sadzonki gniją bądź też mają objawy porażenia przez choroby grzybowe. Aby temu zapobiec poleca się do ukorzeniania wykorzystać węgiel aktywny. W tym celu można:

wymieszać sproszkowany węgiel z podłożem do sadzonkowania,

w formie skruszonej dodać do wody, w której ukorzeniane są rośliny.

Oba te sposoby sprawią, że rośliny lepiej się ukorzenią, a ryzyko wystąpienia chorób oraz gnicia korzeni będzie minimalne.

