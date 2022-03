Dlaczego storczyk nie kwitnie? Powodów może być kilka

Spis treści: 01 Jak hodować storczyka?

02 Nawożenie storczyka

03 Storczyk nie kwitnie - co robić?

Jak hodować storczyka?

Storczyk nie jest zbyt wymagającym kwiatem. Wszystko dlatego, że w naturalnych warunkach pasożytuje na innych roślinach. Ale potrafi być utrapieniem wielu osób. Storczyki najlepiej czują się w strefie międzyzwrotnikowej, to właśnie w amerykańskich tropikach występuje ich największe zróżnicowanie. Z powodu naturalnych uwarunkowań, kwiaty te wymagają wilgotnego i ciepłego powietrza. Najlepiej hodować je na wschodnim - ewentualnie zachodnim - oknie, gdzie nie docierają ostre promienie słoneczne, a temperatura przekracza 22 st.C. Jeśli chcemy hodować roślinę na parapecie, powinniśmy chronić ją przed słońcem np. firanką.

Nawożenie storczyka

Orchidee należy nawozić w okresie wegetacji, zwłaszcza wiosną i latem. Kiedy twoje storczyki zawiązują nowe pąki kwiatowe oraz zaczynają silnie się rozrastać, to moment na najintensywniejsze nawożenie. Zwykle ten okres przypada na ciepłe miesiące pomiędzy kwietniem a sierpniem. Pamiętaj jednak, że co za dużo, to nie zdrowo - w okresie zimowym nie należy nawozić orchidei. Wstrzymaj nawożenie pomiędzy grudniem a marcem. Zanim użyjesz nawozu, koniecznie przelej storczyka. Woda powinna wypłynąć do podstawki.

Storczyk nie kwitnie - co robić?

Zdjęcie Co zrobić, żeby storczyk zakwitł? Spróbuj zwiększyć różnicę temperatury między dniem a nocą / 123RF/PICSEL

W zależności od gatunku nasz storczyk może wymagać różnej długości spoczynku. Jeśli natomiast nowe kwity nie pojawiają się przez ponad rok, trzeba znaleźć przyczynę i temu zaradzić.

Przede wszystkim, powinniśmy sprawdzić, czy nasz storczyk nie został zaatakowany przez żadne choroby lub szkodniki. Przyczyną braku kwitnienia może być również niedogodne dla rośliny stanowisko. Spróbuj przestawić storczyk w inne miejsce, a następnie obserwuj go przez około 2-3 tygodnie. Jeśli to również nie zaowocuje pojawieniem się nowych pąków, szukaj dalej.

Zwróć uwagę na wilgotność podłoża. Częstym błędem właścicieli storczyków jest nadmierne podlewanie lub przesuszanie rośliny. Niektórzy również zbyt intensywnie nawożą orchidee lub używają niewłaściwego rodzaju gleby. Odpowiednią mieszankę możesz kupić lub skomponować samodzielnie. Wystarczy połączyć zwykłą ziemię do kwiatów z torfem, włóknem kokosowym, piaskiem i korą sosnową. Wszystkie te składniki przyczynią się do odpowiedniej przepuszczalności gleby.

Ostatecznym ratunkiem dla storczyka, który dodatkowo podbije jej zdrową kondycję w późniejszym czasie, będzie regularne przesadzanie. Dobrze będą czuły się jeśli zmienisz ich otoczenie raz na rok lub dwa lata. Jeśli natomiast nasz storczyk nadal nie chce zainicjować kwitnienia, warto spróbować przeprowadzki kwiatu w chłodniejsze miejsce. 2 miesiące w temperaturze nieprzekraczającej 18 st.C powinny załatwić sprawę. Jeśli roślina wypuści w tym czasie co najmniej jedno odgałęzienie boczne, możesz być z siebie dumna - twoja misja zakończyła się sukcesem. Pamiętaj o zabezpieczeniu pędu przed złamaniem. Koniecznie podwiąż go lub podepnij do tyczki ogrodniczej.