Groszek pachnący jest rośliną jednoroczną, należącą do rodziny bobowatych. W środowisku naturalnym występuje w krajach Basenu Morza Śródziemnego. Pnącza mogą osiągać wysokość do 2,5 m, z kolei odmiany karłowe od 20 do 30 cm. Cechą charakterystyczną są niezbyt duże, ale liczne barwne kwiaty o motylkowym kształcie, zebrane w grono. Mogą mieć barwę białą, różową, żółtą czy niebieską. Groszek pachnący kwitnie od czerwca do sierpnia.