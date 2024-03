Spis treści:

Wraz z nadejściem wiosny coraz częściej zerkamy do ogrodu i zastanawiamy się, co w nim zasadzić. Jeśli szukacie roślin mało skomplikowanych w uprawie czy pielęgnacji, do listy dopiszcie również maciejkę.

Chociaż nie będzie zbyt okazałą ozdobą w ogrodzie, odwdzięczy się pięknym zapachem. Dlatego też warto ją umieścić w miejscach, w których w ciepłe wiosenne i letnie wieczory będziemy najczęściej przebywać.

Kiedy siać maciejkę?

Lewkonia długopłatkowa - bo tak brzmi prawdziwa nazwa maciejki, jest rośliną jednoroczną. Kiedy siać maciejkę? Nasiona wysiewa się do gruntu lub pojemników w kwietniu lub maju.

Roślina nie najlepiej znosi przesadzanie, dlatego ważne, by siać ją od razu w odpowiednim miejscu. Nasiona należy wysiewać w rzędach, które są od siebie w pewnej odległości, np. o ok. 30 cm. Aby zapach maciejki cieszył przez całe lato, można siać nasiona co dwa tygodnie, do połowy czerwca. Roślina kwitnie od czerwca do września.

Maciejka osiąga wysokość do 30 - 40 cm. Ma niewielkie, czteropłatkowe kwiaty w różowym lub liliowym kolorze, zebrane w luźne kwiatostany. Kwiaty otwierają się wieczorem i aż do rana wydzielają charakterystyczny zapach. Zamykają się o poranku.

Maciejka: warunki uprawy

Maciejka nie jest zbyt trudna w uprawie. Aby prawidłowo rosła i obficie kwitła, konieczne jest zapewnienie jej słonecznego stanowiska. Ważne, by gleba była próchniczna i żyzna, dobrze spulchniona i nieco wilgotna. Powinna mieć odczyn od lekko kwaśnego do lekko zasadowego.

Maciejkę należy podlewać regularnie i nie przesadzać z ilością wody. Dlatego tutaj świetnie sprawdzi się zraszanie. W czasie kwitnienia można też zasilać roślinę nawozem do roślin kwitnących.

Ze względu na intensywny zapach, maciejkę najczęściej sadzi się w pobliżu altan, pod oknami czy w pobliżu ławek. Zamknięte w trakcie dnia kwiaty nie mają zbytnich walorów dekoracyjnych, dlatego sieje się ją w niewielkich grupach w sąsiedztwie roślin długo kwitnących.

Maciejka: najczęstsze choroby i szkodniki

Maciejka jest narażona na niektóre choroby. Dlatego warto uważnie się jej przyglądać. Sygnałem ostrzegawczym powinna być szara pleśń, która pojawia się na liściach i kwiatach. W krótkim czasie nalot może objąć jeszcze większą część rośliny. Wtedy warto zastosować specjalny oprysk.

Kolejnym zagrożeniem dla maciejki jest mączniak prawdziwy. Jak go rozpoznać? Znajduje się w grupie chorób, wywoływanych przez gatunki grzybów należące do rzędu mączniakowców. Ich grzybnia rozwija się na powierzchni zaatakowanej rośliny. Charakterystyczne objawy to plamy pokryte mączystą, białą, grzybnią. Porażone liście zwijają się w dół i marszczą. Choroba najszybciej rozwija się, gdy latem panuje ciepła i wilgotna aura. Części roślin zajęte przez chorobę należy jak najszybciej usuwać. Jeżeli to nie pomaga, a choroba postępuje, najlepiej sięgnąć po środek chemiczny.

Maciejka jest również narażona na atak mszyc. Na pierwszy rzut oka są niewidoczne - mają zielony kolor i żerują pod kwiatami i liśćmi. Aby się ich pozbyć, można sięgnąć po środek chemiczny lub zastosować naturalne metody.

