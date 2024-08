W pierwszej grupie roślin z rodziny Orchidaceae (Storczykowate), znajduje się kilkadziesiąt tysięcy gatunków i niemal 1000 rodzajów. Różnią się one między sobą nie tylko wyglądem, ale i występowaniem. Większość storczyków to epifity, które rosną głównie na gałęziach drzew czy powierzchniach innych roślin, dzięki czemu pobierają składniki pokarmowe. Można je spotkać głównie w lasach Ameryki Środkowej i Południowej, jak i południowo-wschodniej części Azji. W drugiej grupie znajdują się z kolei storczyki rosnące na ziemi. Występują głównie w lasach tropikalnych, ale sporo z nich rośnie też w Australii i Europie.

Zdarza się, że storczyk bywa nieco kapryśny. Efekty takiego stanu rzeczy można zobaczyć na liściach. Gdy pojawia się problem, zaczynają one żółknąć. Przyczyn może być wiele, a jedną z nich będzie właśnie nadmierne lub niedostateczne podlewanie rośliny.

Oprócz tego, na liście potencjalnych winowajców znajduje się m.in. zbyt mała ilość światła (zwłaszcza jesienią i zimą), nieodpowiednia temperatura (idealna to ta, która mieści się w ramach 20-22 st. C), brak odpowiedniego nawożenia czy po prostu starzenie się rośliny.

Co robić w takiej sytuacji? Storczykowi możesz pomóc w prosty i naturalny sposób. Twoim sprzymierzeńcem będzie w tej sytuacji znana, aromatyczna przyprawa. Mowa o cynamonie, który oprócz walorów zapachowych i smakowych działa też antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Cynamon pomoże ochronić storczyk przed chorobami, które hamują jego kwitnienie. Aby storczyk zachwycał wyglądem, do doniczki warto wsypać szczyptę cynamonu.

Po przekwitnięciu, storczyk przechodzi w stan spoczynku. To czas, w którym roślina regeneruje się i ponownie wytwarza kwiaty. Trwa on od sześciu do ośmiu tygodni. W tym czasie należy ograniczyć podlewanie i nawożenie, jak i zapewnić roślinie więcej światła. Po pojawieniu się nowych pędów, można intensywniej podlewać i nawozić storczyk.